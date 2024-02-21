القصة كاملة التي هزة مدينة جدة للمقيمين ال 3 الذين قبض عليهم مرور محافظة جدة!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - �بض مرور محافظة جدة على ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية لاتخاذهم شقة سكنية وكراً لترويج 13 كيلوغراماً من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة..

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