شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. قصة مواطن قدم لضيوفه ذبيحة كاملة فرفضوا تناولها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - روى شخص في مقطع فيديو، موقف حدث له مع ضيوف استضافتهم عنده ورفضوا تناول الذبيحة التي قدمها لهم.

وقال الرجل خلال الفيديو، إنه في يوم جاءه ضيوف في وقت متأخر وأراد إكرامهم وتقديم العشاء لهم، فاتصل على جاره الذي يمتلك مطعم.

وأضاف أنه طلب من جاره تجهيز ذبيحة له، فأجابه بأنه لا يوجد في هذا الوقت سوى تيوس فطلب منه تجهيز مفطح مع رأس الذبيحة كاملة.

وتابع: "قدمت التيس للضيوف ولكن زعلوا وقالوا ما نأكل التيس ونبي خروف وروحوا وما أكلوا".فيديوهات منوعة (@EsmailBaher).