وسط رفض الأهالي وتحذيرات حكومية من طمس الجريمة - مليشيا الحوثي تختطف الناجي الوحيد من أسرة "اليريمي" بمجزرة رداع وتجبره على الموافقة بدفن أسرته

اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، الشاب إبراهيم اليريمي الناجي الوحيد من أسرة "اليريمي" التي قضت تحت أنقاض منزلها بمجزرة رداع في التاسع عشر من الشهر الجاري، في حين حذّرت الحكومة اليمنية من محاولات المليشيا طمس الجريمة.



وقال مصدر حقوقي لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي اختطفت ظهر أمس الشاب " إبراهيم اليريمي" وأجبرته على التوقيع بدفن أفراد أسرته الضحايا، قبل ضبط المتورطين في المجزرة أو محاسبتهم.



وأوضح المصدر أن الحادثة أثارت استياء أعيان وأهالي رداع، واعتبروها انقلابا على ما تم الاتفاق عليه مع لجنة المليشيا القادمة من صنعاء والتي التزمت بالقبض على المتهمين في الحادثة وتقديمهم للمحاكمة المستعجلة وهو مالم يتم حتى الآن.



ودعا وجهاء وأهالي مدينة رداع إلى إضراب شامل وعصيان مدني؛ لمواجهة إصرار مليشيا الحوثي على دفن ضحايا جريمتها من أسرة آل اليريمي، ظهر اليوم الأحد، قبل أن يتم محاكمة القتلة محاكمة مستعجلة.



تحذيرات حكومية من محاولات طمس الجريمة



في الأثناء حذرت الحكومة من سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية طمس وتغطية آثار جريمتها التي ارتكبتها بحق المدنيين في منطقة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء.



وقال بيان لوزارة حقوق الإنسان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إنه في إطار متابعة الوزارة لما يحدث على إثر الجريمة النكراء التي حدثت في الاسبوع الماضي بهدم المنازل على رؤوس سكانها في مدينة رداع، لقد قامت المليشيات الحوثية الارهابية ظهر الامس باختطاف الشاب ابراهيم محمد سعد اليريمي وهو الناجي الوحيد من رجال الأسرة المنكوبة في تلك الحادثة البشعة".



واضاف البيان "أنه تم اختطاف ابراهيم الريمي من وسط سوق مدينة رداع بالقوة وتم نقله الى منزل المدعو عبدالله إدريس المعين من قِبل الميليشيات بمسمى محافظ لمحافظة البيضاء وتم إجبار الشاب ابراهيم بالقوة على التوقيع بالموافقة على دفن أسرته بضحاياها التسعة الذين استشهدوا من جراء هدم المنازل على رؤوسهم ووعده أن يتم بناء منزل لمن تبقى من الاسرة في مدينة يريم في محافظة إب".



وأشار البيان إلى أن المليشيات الحوثية الارهابية تعتزم دفن الضحايا بعد صلاة ظهر اليوم الأحد 31 مارس 2024م الموافق 21 رمضان 1445 هجرية في مقبرة مدينة رداع.



وجاء في البيان "إن الحكومة تحذر من سعي الحوثيين لإجبار أسر الضحايا على القبول بتعويضات مادية من أجل طمس وتغطية هذه الجريمة التي تعد جريمة من اعلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد اتت في اطار عملية ممنهجة ومتسلسلة شملت تفجير أكثر من تسعمائة منزل و منشأة خاصة لنشر ثقافة الرعب والخوف وضمان اخضاع المواطنين واذلالهم للانصياع خلف اوامر ومنهج هذه المليشيات الارهابية".



ودعت الوزارة المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به هذه الميليشيات والعمل مع الحكومة الشرعية من أجل التصدي لهذه الجماعة واعمالها الارهابية.



وفي الـ 19 من شهر مارس الفائت أقدمت ميليشيا الحوثي بعد أن استقدمت قوات خاصة من صنعاء على تفخيخ وتفجير منزلين لمواطنين من "آل ناقوس" و"الزيلعي" في حارة الحفرة وسط مدينة رداع، ما أدى الى تدمير منازل شعبية مجاورة وسقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين بينهم أسرة اليريمي التي قضى 9 منهم.



