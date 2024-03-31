إب..مليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخ قبلي وتعبث بمحتوياته

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي، منزل شيخ قبلي وعبثت بمحتوياته بعد محاصرته لساعات في محافظة إب، (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت مساء أمس السبت، حملة أمنية بقيادة "ماهر المقالح" المعين من قبل المليشيا مديرا لقسم "الشعاب" بمديرية المشنة، إلى منزل الشيخ "مهيوب السعيدي" في حي دار الشرف جنوب مدينة إب.



وأضافت المصادر أن الحملة الحوثية حاصرت المنزل لعدة ساعات قبل أن تقوم بتكسير أبوابه وتقتحمه بالقوة.



وأوضحت المصادر ان المليشيا صاحبت عملية اقتحام المنزل بإطلاق نار كثيف ما أدى إلى ترويع النساء والأطفال الساكنين بداخله، كما عبثت بمحتوياته.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا هدفت من حملتها إلى اختطاف (مصعب ومعتز) نجلي الشيخ "السعيدي"، بتهم استهداف عناصر حوثية وطمس شعارات المليشيا، غير أنها لم تعثر عليهما في المنزل.



وتشهد محافظة إب، ممانعة مجتمعية ورفض شعبي متصاعد للمليشيا وجرائمها الإرهابية بحق السكان، تواجها المليشيا بمزيد من القمع والانتهاكات.



