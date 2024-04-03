شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الرئيس الزبيدي.. المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني يدشن توزيع كسوة العيد على الأطفال المعاقين بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



المهرة -2024/4/3

برعايةالرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، دشن اليوم الاربعاء المجلس التنسيقي الاعلى لمنظمات المجتمع المدني مشروع كسوة العيد للاطفال المعاقين ، بالتعاون مع مؤسسة المهرة لتنمية الأسرة وإشراف مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بالمحافظة.

و في التدشين أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة المهرة الأستاذ فائز بلحاف بهذا الدعم والجهود المبذولة من قبل المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني وجمعية المهرة لتنمية الأسرة،مؤكداً بأن السلطة المحلية تولي اهتماما كبير بفئة المعاقين

ودعا بلحاف كافة المنظمات والجمعيات الخيرية والمؤسسات ورجال الخير المشاركة والمساهمة ودعم المعاقين ،وذلك لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبها، أوضحت الاستاذة علياء الحريزي، رئيسة دائرة المرأة والطفل في الجمعية الوطنية الجنوبية -رئيسة مؤسسة المهرة لتنمية الأسرة، أن مشروع توزيع كسوة العيد الذي ينفذه المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة المهرة لتنمية الأسرة ، يأتي برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويستهدف الأطفال المعاقين والأيتام والأسر الفقيرة في محافظة المهرة.

و أشادت الحريزي بالجهود المبذولة من قبل قيادة المجلس التنسيقي ممثلة بالدكتورة نجوى فضل على دعم وتنفيذ المشاريع والأنشطة الخيرية والتي كان أخرها مشروع كسوة العيد ودعم الاطفال الايتام والأسر المتعففة والمعاقين في كافة المحافظات الجنوبية وذلك بهدف التخفيف من معاناتهم وإدخال البهجة والسرور في حياتهم.



من جهته قدم محمد جباز، المدير التنفيذي لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا الشكر للمجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني وجمعية المهرة لتنمية الأسرة على دورهم الرائد في الأعمال الخيرية والإنسانية، وعلى منحهم الأطفال كسوة العيد التي استفاد منها الأطفال أعضاء الجمعية،لافتا إلى أن أهمية هذا الدعم في تخفيف معاناة أسر المعاقين وإدخال البهجة والسرور في قلوبهم.



وعبر أهالي المعاقين عن ارتياحهم لهذا الدعم، مقدمين شكرهم الجزيل لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي و جمعية المهرة لتنمية الأسرة متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في أعمالهم.



حضر التدشين الأستاذة نور بلحاف المدير التنفيذي لجمعية المهرة لتنمية الأسرة ، وأميرة بلحاف مسؤول العلاقات العامة بالجمعية وعددا من أعضاء جمعية المعاقين بمحافظة المهرة.