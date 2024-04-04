شكرا لبحثكم عن خبر المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن تقيم أمسية رمضانية للناجيات من مرض السرطان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب/ عبدالسلام هائل

تصوير / علي خميس

نظمت المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بالعاصمة عدن الامسية الرمضانية السابعة للمحاربين والناجيين من مرض السرطان، بمشاركة (٥٠) ناجية، وبرعاية اسمنت الوطنية ومؤسسة جنح السلام.

واستهل القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بعدن الدكتور جمال حسين مشرع، فعالية الامسية بكلمة هنأ فيها المشاركات من المحاربات والناجيات من مرض السرطان بحلول الشهر الكريم.

وأوضح مشرع، أن هذه الامسية هي السابعة التي تنظمها المؤسسة بمشاركة (٥٠) من الناجيات والمرافقين وموظفي المؤسسة، وذلك بهدف رسم البسمة والفرحة على وجوه الناجيات، واشعارهن بأننا معهن وإلى جانبهن ورفع المعنويات عندهن وبأن الجميع يشاركوهن الفرحة.

وأشار إلى تزامن انعقاد الامسية مع خواتم الشهر الكريم والذي يمثل مناسبة دينية لزيادة أعمال الخير وتقديم المساعدات للحالات المصابة بمرض السرطان..مشيدا بدعم اسمنت الوطنية ومؤسسة جنح للسلام لإقامة هذه الامسية الرمضانية للناجيات.

تخللت الامسية عدد من الفقرات المتنوعة ومحاضرة دينية توعوية وعرض مسرحية بالاضافة إلى الاغاني والاناشيد الرمضانية للفنان ايمن الجيلاني ورقصات الزهرات المشاركات في الأمسية، كما تم تكريم المحاربات والناجيات من مرض السرطان بالهدايا والمبالغ المالية.