شكرا لبحثكم عن خبر مدير المؤسسة الاقتصادية يواصل زيارة وتفقد المرضى في المشافي الحكومية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في خطوة إنسانية، وفي خواتيم الشهر الفضيل واصل العميد أنور العمري، مدير المؤسسة الاقتصادية عدن، اليوم زيارة المرضى في المشافي الحكومية وتقديم لهم مساعدات مالية ومعنوية، حيث قام اليوم بجولة ميدانية لمستشفى الغسيل الكلوي في محافظة الضالع.

وتجول العميد العمري في أقسام المركز، وتفقد مرضى الغسيل الكلوي، وشاركهم أحاديثهم، ودخل عليهم السرور في مد يد العون لهذه الشريحة من المرضى في ظل ظروف قاسية جدا يمر بها الناس، واستمع الى شرح من الأطباء بمستوى الخدمات التي تقدم لهم، مشددا على مضاعفة الجهود لخدمتهم.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية من العميد أنور العمري تواصلا لزيارات مماثلة تفقد من خلالها المرضى في مشافي عدن الحكومية، وتؤكد هذه الخطوة على اهتمامه الكبير بالجانب الإنساني، وحرصه على التخفيف من معاناة المرضى، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وحظيت زيارة العميد أنور العمري بتقدير كبير من قبل مرضى الغسيل الكلوي وطاقم المستشفى، الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لوقوفه إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة.

وأظهرت الزيارة مدى تأثير القائد الإيجابي على معنويات المرضى، حيث أدخلت عليهم الفرح والبهجة، وخففت من آلامهم ومعاناتهم.