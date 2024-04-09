رئيس الوزراء اليمني: حضرموت تمتلك إمكانيات ومقومات تجعلها نموذجا ملهما للنهوض الاقتصادي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص حكومته على أن تكون محافظة حضرموت نموذجا ملهما في التنمية، واستغلال امكانياتها ومقوماتها في دفع عجلة النهوض الاقتصادي، عبر خلق حراك استثماري وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص بالمحافظة..



وطبقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ)، كان رئيس الوزراء يتحدث في أمسية رمضانية مساء أمس الاثنين في مدينة المكلا (عاصمة المحافظة)، التي وصلها في وقت سابق من نفس اليوم، في أول زيارة له منذ توليه رئاسة الحكومة اليمنية مطلع فبراير الماضي..



وفي الأمسية، التي شارك فيها محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، بحضور عدد من الوزراء والوكلاء وقيادات محلية وعسكرية وأمنية وشخصيات اجتماعية وممثلي القطاع الخاص..؛ تحدث رئيس الوزراء عن ما تمتلكه حضرموت من إمكانيات تساعدها على تقديم نموذجا ملهما في التنمية، لما تمتلكه من موارد ومخزون بشري وبعد حضاري واجتماعي، ما يستوجب التفكير باستراتيجية لاستغلال هذه المقومات..، موجها بالعمل وفق مبدأ الأولويات ومعالجة الأمور وفق منظور استراتيجي يساعد على تحقيق مراكز تميز وتحشيد الموارد لها، كما هو معمول به في تجارب عدد من البلدان كانت تمر بذات الأوضاع..



وخلال حديثه أيضا؛ عرج بن مبارك على طبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، ومعاناته التي فرضتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية في الجانبين العسكري والاقتصادي، منوها إلى ما تعمل عليه حكومته، بالتعاون مع السلطات المحلية، لتخفيف هذه المعاناة...، مؤكدا الحرص على خلق حراك استثماري وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في حضرموت لتقديم نموذج في النهوض الاقتصادي يمكن تطبيقه في بقية المحافظات.



ووجه رئيس الوزراء، مسئولي المحافظة، بالتركيز في اعداد الأولويات وتحديدها أيضا بما يتسق مع توجهات الدعم الإقليمي والدولي..، مشددا على ضرورة التعاطي مع التحديات بنهج وطريقة مختلفة تضمن الكفاءة والفاعلية في الأداء وتحقيق النتائج المنشودة.



واستمع رئيس الحكومة، الى عدد من المداخلات المقدمة من المشاركين، والتي ركزت على التحديات القائمة في الكهرباء والصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وهموم أبناء حضرموت في مختلف الجوانب..، معربين عن تفاؤلهم بهذه الزيارة، ووقوفهم الى جانب الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتجاوز هذه الظروف الصعبة.



وخلال تعقيبه؛ أكد رئيس الوزراء على إلمام حكومته بكل ما طرح من مشاكل وتحديات، منوها إلى أن هذه الزيارة تهدف في المقام الأول الى إيجاد حلول عملية وفق الأولويات الملحة.

حضر الأمسية، وزراء: المالية سالم بن بريك والاوقاف والإرشاد محمد شبيبه والتربية والتعليم طارق العكبري، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ووكيل وزارة النفط طلال بن حيدرة، ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري.