بعد هجومين في أبين والمخا.. - ميلشيات الحوثي تستهدف مأرب بصاروخ بالسيتي عشية عيد الفطر

المنامة - ياسر ابراهيم - شنت ميلشيات الحوثي، فجر اليوم الأربعاء، هجوم بصاروخ استهدف مدينة مأرب المكتظة بالسكان، عشية عيد الفطر. وهو الثالث خلال أيام بمناطق سيطرة الحكومة.



وقال سكان لـ"يمن شباب نت"، "أن دوي انفجار صاروخ سمع في أرجاء واسعة جراء صاروخ حوثي أطلق باتجاه المحافظة".



وأفادت مصادر "ان الصاروخ سقط في مديرية الوادي، ووجدت شظاياه بمنطقة الخشعة شرق منطقة الخسيف بوادي عبيدة".

ولم يوقع الصاروخ اي اصابات، حيث وقع في منطقة بعيدة عن السكان. وفق المصادر.



ويوجد في مأرب نحو مليوني نازح من مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي، وتعرضت المساكن لهجمات ممنهجة من قبل ميلشيات الحوثي خلال السنوات الماضية.



ونفذت ميلشيات الحوثي خلال الأيام الماضية، هجمات صاروخية استهدف ابين جنوب البلاد، ومدينة المخا في الساحل الغربي.



ويأتي هذا الهجوم بعد يوم فقط، من سقوط صاروخ آخر صباح أمس الثلاثاء في إحدى قرى لودر بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، أطلقته ميلشيات الحوثي من محافظة البيضاء.



وقال سكان لـ "يمن شباب نت"، "إن الصاروخ سقط في أرض زراعية، وتسبب باشتعال حرائق في المكان، ولم يخلف أي إصابات بشرية".



وتأتي الحادثة بعد يومين من سقوط صاروخ باليستي آخر، لمليشيا الحوثي، في أطراف مدينة المخا الساحلية غربي مدينة تعز، تزامنا مع إعلان هيئة الطيران المدني عن استكمال جاهزية مطار المدينة لتسيير الرحلات.