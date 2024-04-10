مليشيا الحوثي تمنع إقامة صلاة العيد في عدد من مساجد إب وتفرض الصلاة على الطريقة الشيعية

المنامة - ياسر ابراهيم - منعت مليشيا الحوثي بمحافظة إب، اليوم الأربعاء، من إقامة خطبة وصلاة العيد في عدد من مساجد مركز المحافظة، كما قامت بفرض صلاة العيد على طريقة المذاهب الشيعية، ضمن مساعي تطييف المجتمع وإخضاعه لمشروعها الطائفي.



وقال سكان محليون، إن مليشيا الحوثي منعت إقامة خطبة وصلاة العيد في عدد من مساجد مدينة إب، وأجبرت أئمة المساجد على دعوة المصلين إلى التوجه للمصليات التي فرضت عليها المليشيا خطباء من قياداتها وموالين لها.



في الأثناء منعت المليشيا الشيخ في التيار السلفي ورئيس جمعية الحكمة في المحافظة محمد المهدي من إلقاء خطبة العيد في مصلى الاستاد الرياضي كما كان معتاداً كل عام، ونصبت مشرفها بالمحافظ عبدالفتاح غلاب بديلاً عنه، كما فرضت عدد من الخطباء التابعين لها في المصليات الأخرى.



وفي سياق متصل قام الخطيب الذي فرضته المليشيا خطيبا لمصلى العيد الرئيسي في منطقة "أبلان"، قام بأداء تكبيرات صلاة العيد بطريقة مستمدة من المذهب الزيدي، في مخالفة للمذهب الشافعي الذي يعتنقه أبناء إب ومعظم المحافظات اليمنية.



وأثارت إجراءات المليشيا استياءً واسعا في أوساط المجتمع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا ذلك حلقة من حلقات مساعي الحوثي لتقسيم المجتمع وتطييفه.

