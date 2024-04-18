موقع أميركي: هل يكون البحر الأحمر مسرحاً للرد الإسرائيلي الوشيك على إيران؟

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع موقع oilprice الأميركي أن يكون البحر الأحمر مسرحاً تتكشف فيه أزمة جديدة وذلك بينما يراقب العالم أجمع ساحة الخليج العربي في الوقت الحاضر، وسط مخاوف مستمرة من هجوم إسرائيلي وشيك على إيران.



وقال الموقع في تقرير له ترجمه "يمن شباب نت"، إنه بالنسبة لإسرائيل، وربما لمؤيديها الغربيين والدول العربية الداعمة لها، فإن شن عملية انتقامية واسعة النطاق في البحر الأحمر يمكن أن يكون خيارًا أكثر جدوى من مهاجمة قلب إيران أو المخاطرة بالتصعيد في الخليج العربي.



ويستند التقرير إلى حقيقة أن كون قدرات إيران في البحر الأحمر محدودة، في حين يحتفظ الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة بوجود بحري كبير، مدعومًا بشكل غير مباشر بأصول بحرية أوروبية رئيسية في المنطقة.



بل قد ينظر البعض إلى الأمر على أنه وضع مربح للجانبين، حيث أن إزالة الأصول الإيرانية من منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب العمل العسكري ضد الحوثيين، يمكن أن يخفف من قيود الحركة البحرية بمرور الوقت.



وتوقع التقرير بأن مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، رغم استبعاد انخراطها المباشر، قد تؤيد ضمنيا مثل هذه الإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الأمنية والاقتصادية.



ووفقاً لتصريحات صادرة عن موقع الأخبار الإيراني "تسنيم"، وهو موقع شبه حكومي ولكنه مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، تفيد التقارير أن البحرية الإيرانية تتجه نحو البحر الأحمر لحماية السفن التجارية الإيرانية التي تبحر في المنطقة المتنازع عليها بشدة بالفعل.



وذهب التقرير إلى القول بأنه من الممكن تفسير نشر سفن بحرية إيرانية إضافية في البحر الأحمر، على الحدود ليس فقط مع مصر أو المملكة العربية السعودية أو السودان، بل وأيضاً ذات الأهمية الحيوية لإسرائيل والأردن، على أنه توسيع للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية.



حيث لفت إلى أن طهران لم تظهر أي علامات على التراجع، مما يشير إلى التزامها بمواجهة واسعة النطاق مع إسرائيل، وربما تتوقع أن تمنع إدارة بايدن وقوى الاتحاد الأوروبي إسرائيل من الانتقام من الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران مؤخرًا خلال عطلة نهاية الأسبوع.



واعتبر التقرير بأن قرار نشر السفن البحرية الإيرانية في البحر الأحمر، دون اختيار وقف التصعيد، لن ينظر إليه من قبل إسرائيل والولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا من قبل الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر باعتباره تصعيدًا مثيرًا للقلق. كما أشارت إيران إلى وجود فرقاطة جماران في خليج عدن.



ويتوقع الحرس الثوري الإيراني ردا إسرائيليا واسع النطاق، خاصة بعد الاستيلاء الأخير على سفينة الحاويات MSC Aries، وهي سفينة ترفع العلم البرتغالي، في 13 نيسان/أبريل، والتي تدعي طهران أنها مرتبطة بإسرائيل.



ولم يُظهر الحرس الثوري الإيراني أي إشارات على التراجع عن أعماله التصعيدية ضد السفن التي يُنظر إليها على أنها مرتبطة بإسرائيل.



وقال التقرير إنه خلال الأيام الأخيرة، زاد الحرس الثوري الإيراني دعمه لحركة الحوثي، مما أدى إلى تكثيف الأنشطة في ساحة البحر الأحمر، مضيفا إن إيران لا تتمتع بنفوذ على الحوثيين فحسب، بل تُظهر أيضًا استعدادًا لتصعيد التوترات في البحر الأحمر.



ومما يزيد من التعقيد وجود أحد الأصول الرئيسية، وهي بهشاد، التي تعتقد المخابرات الغربية أنها سفينة تجسس يديرها الحرس الثوري الإيراني. وفي أعقاب أحداث نهاية الأسبوع الماضي، أصبحت بهشاد الآن هدفًا رئيسيًا للجيش الإسرائيلي، حيث نظرت التقييمات السابقة لقوات البحرية الأمريكية في فبراير في اتخاذ إجراء ضد سفينة التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني.



وعلى الرغم من ذلك، امتنعت واشنطن عن اتخاذ إجراء مباشر ضد الأصول الإيرانية. ومع ذلك، فإن هذا الموقف يمكن أن يتغير بشكل كبير، حيث تقدم بهشاد معلومات استخباراتية مباشرة من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين.



وقد اكتسبت بهشاد، التي تم بناؤها في عام 1999 كسفينة شحن، اهتمامًا أوسع في عام 2021 عندما حلت محل سفينة أخرى، وهي سافيز، في البحر الأحمر.

وحافظت البحرية الإيرانية على وجودها في البحر الأحمر لسنوات، حيث تشير التقارير إلى وجود سفينتين بحريتين إيرانيتين أخريين، وهما آيريس ألبرز وإيريس بوشهر، في المنطقة.



وقامت المدمرة من طراز ألفاند، وهي جزء من الأسطول الرابع والثلاثين للبحرية الإيرانية، إلى جانب سفينة الدعم بوشهر، بدوريات في خليج عدن وشمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب منذ عام 2015، وفقًا للصحافة الإيرانية. وقد عادت الآن إلى البحر الأحمر.

