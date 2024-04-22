شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك يستقبل في عدن نائب المبعوث الاممي الى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، سرحد فتاح والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وتداعيات تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية على جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والضغوط الدولية المطلوبة لدفعها نحو التعاطي الجاد مع مساعي السلام، وانهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة نائب المبعوث الاممي الأولى الى اليمن عقب تعيينه وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه.. مؤكدا حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي المستمر على دعم الجهود الإقليمية والدولية للتوصل الى تسوية سياسية شاملة بناء على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

من جانبه، عبر نائب المبعوث الاممي عن تقديره لدولة رئيس الوزراء والحكومة اليمنية على استمرار دورها الفاعل في دعم جهود الأمم المتحدة.. مستعرضا مستجدات المساعي من اجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

حضر اللقاء، مستشار وزارة الخارجية السفير جمال عوض، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.