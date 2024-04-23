مليشيا الحوثي تعاود مساعيها للسطو على استثمارات وأراضي نادي شعب إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر رياضية بمحافظة إب (وسط اليمن)، أن مليشيا الحوثي عاودت مساعيها للسطو على أراضي واستثمارات تابعة لنادي شعب إب أحد أبرز الأندية الرياضية في اليمن، بعد أن فشلت في محاولات سابقة العام الماضي.



وقالت المصادرلـ "يمن شباب نت"، إن مكاتب الأشغال والمرور بمحافظة إب، مدعومة بنافذين حوثيين عاودت مساعيها لنقل سوق الخضروات من أراضي نادي شعب في الظهار، إلى سوق مستحدث في منطقة "السبل" غربي مدينة إب، بذريعة تخفيف الاختناقات المرورية وسط المدينة.



وأضافت المصادر أن تلك الجهات أخطرت التجار والباعة في السوق إلى الانتقال منه، تمهيداً لإغلاقه.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الحوثية، قوبلت برفض لاعبو النادي وأنصاره واعتبروها محاولة للسطو على أرضية السوق التي تقع في قلب المدينة والتي تعد فيها الأراضي الأغلى والأعلى قيمة دون سائر المدن اليمنية.



وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي وتواطؤ إدارة النادي وقيادة السلطة المحلية، فتح شهية القيادات الحوثية لنهب الأرض التي تعد من أملاك واستثمارات نادي شعب إب الرياضي الثقافي.



وأكدت المصادر أن السوق الآخر الذي يراد نقل التجار إليه هو لمستثمر قادم من عمران ويحظى بدعم حوثي، ويُتهم بتقديم رشاوي مالية لاثنين من وكلاء المحافظة الحوثيين ومسؤولين في مكتب الأشغال والمرور.



وخلال سنوات الانقلاب أقدمت مليشيا الحوثي على نهب أراضي لأندية المحافظة وتأجيرها لمستثمرين، في حين واصلت احتلالها المرافق الرياضية في المحافظة الأمر الذي انعكس سلبا على أداء أندية المحافظة في المسابقات الرياضية المختلفة.



