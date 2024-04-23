شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول في الشرعية يكتب عن صفقة العمر بين السعودية والحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير الثقافة السابق في الحكومة الشرعية مروان دماج عن صفقة كبيرة بين الحوثي والسعودية..مشيراً إلى أنها قد تكون صفقة العمر للحوثي.

وقال مرون دماج في منشور له على الفيسبوك:" هناك صفقة كبيرة بين الحوثي والسعودية لا نعرف حجمها.. لكن ربما قد تكون صفقة العمر للحوثي.. يبدو الموقف الأمريكي يجاري الرغبة السعودية، رغم أن السياسة الأمريكية قد تقتضي أضعاف المليشيات الإيرانية قبل أي تفاوض وصفقة مع إيران."

وأضاف دماج كاتبا :"وايضا على الشرعية ان تغادر حالة الذهول والانتظار.. و ربما تكفي معركة صغيرة من جبهة جيدة الإمداد لإفساد الإتفاق أو تأخيره رغم المخاطرة الضرورية واللازمة .. جبهة الساحل هي المؤهلة لأسباب كثيرة منها طبيعة التسليح والتمويل."

واختتم :"بدون ذلك فالجميع يمشي إلى المسلخ.