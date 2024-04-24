إصابة طفل برصاص قناص حوثي في "الشقب" شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر حقوقية، بإصابة طفل في العاشرة من عمره، بجروح بليغة، إثر إصابته برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الشقب شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت المصادر، إن الطفل (اسماعيل ابراهيم احمد الحاج علي ـ10 سنوات)، أصيب (الثلاثاء) بإصابات بليغة جراء تعرضه لطلقة نارية من قناص مليشيا الحوثي الإرهابية، المتمركزة في تبة الصالحين الواقعة أقصى شرق منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم.



وأشارت إلى أن الحادثة وقعت في الطريق العام بحي العقبة شرق منطقة الشقب، وهي منطقة تشهد أكثر حوادث عمليات القنص.



وتأتي الحادثة بعد نحو أسبوع من حادثة مماثلة أودت بحياة مواطن ستيني ضمن انتهاكات متواصلة تشهدها المنطقة، ليرتفع بذلك إجمالي جرائم القنص التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في منطقة الشقب إلى 249 جريمة أسفرت عن استشهاد 44 مواطنا وإصابة 205 أخرين، وفق المصادر.



وبشكل مستمر تواصل مليشيات الحوثي تنفيذ عمليات القنص مستهدفة المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء في مناطق متفرقة في محافظة تعز التي تحاصرها منذ أكثر من 9 سنوات، فضلا عن القصف الممنهج لاستهداف الأحياء والقرى السكنية.

