معهد أميركي: مجلس حضرموت الوطني.. تحرك استراتيجي أم رد فعل تكتيكي؟ (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - تتمتع محافظة حضرموت شرقي اليمن منذ فترة طويلة بهوية إقليمية متميزة، وقد أكدت الخطوات الأخيرة، بما في ذلك التوقيع على ميثاق الشرف الحضرمي وتشكيل مجلس حضرموت الوطني، تطلعات الحضرميين لمزيد من التمكين والحكم الذاتي في وقت تتزايد فيه المنافسة والتنازع على المستويين المحلي والإقليمي.



وفي 28 نوفمبر 2023، أعلن رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس، بدر باسلمة، عن خطوة مهمة إلى الأمام بتشكيل هيئة رئاسة للمجلس من 23 شخصًا، والانتهاء من الوثائق التنظيمية الداخلية. جاء ذلك بعد ما يقرب من خمسة أشهر من اختتام المحادثات الحضرمية في الرياض في يونيو/حزيران 2023، عندما أعلنت مجموعة من الشخصيات المحلية البارزة عن ميثاق الشرف الحضرمي لدعم التطلعات المحلية، وأعلنت عزمها إنشاء الهيئة مجلس حضرموت الوطني.



واستمرت محادثات الرياض، التي عُقدت بدعوة سعودية، لمدة شهر تقريبًا، امتدت من أواخر مايو/أيار إلى أواخر يونيو/حزيران، وضمت سياسيين حضرميين ومسؤولين عسكريين ومثقفين وشيوخ قبائل وشخصيات اجتماعية. وهدفت المباحثات إلى بلورة موقف حضرمي موحد قبيل محادثات السلام الشاملة وتغطية مستقبل المنطقة وسط تزايد التنافس.



ورغم أن هذه التحركات الأخيرة تؤكد تطلعات الحضرميين للتمكين تحت شعار “حضرموت أولا”، فإن الجهود المبذولة لإنشاء منصة إقليمية شاملة تأتي على خلفية المنافسة المتزايدة من المشروع الانفصالي للمجلس الانتقالي الجنوبي واتساع التباين الرؤى والطموحات بين السعودية والإمارات.



وفي حين أن الافتقار إلى المشاركة الاستراتيجية والتوجيه في اليمن يبدو سمة دائمة للسياسة الداخلية في زمن الحرب والمشاركة الإقليمية، إلا أن مجلس حضرموت الوطني لم يواجه بعد اختباره الأول على الأرض.



حضرموت أولا



أعطى ميثاق الشرف الحضرمي الصادر في يونيو/حزيران 2023 ، والذي وقعته 86 شخصية، الأولوية لـ "مصالح حضرموت العليا" فوق المصالح الفئوية والسياسية والشخصية؛ وكلفت لجنة برئاسة وزير النقل السابق باسلمة بصياغة الدستور وتطوير البنية الداخلية خلال شهرين؛ وشدد على أهمية تماسك ووحدة صنع القرار الحضرمي.



ومع ذلك، فقد تأخر الإعلان عن هيئة الرئاسة والهيكل الداخلي لمدة ثلاثة أشهر، وتم الإعلان عنه مع دخول المحادثات السعودية الحوثية مرحلة متقدمة، وفقًا للتقارير .



ومن المتوقع أن تقوم الهيئة العليا للمفاوضات بتشكيل هيئة عليا تضم ​​351 عضوا واستكمال هيكلية المجلس.وفي حين أن إنشاء المجلس لا يحل محل الحركات الحضرمية القائمة، بل يسعى بدلاً من ذلك إلى العمل كمظلة تنسيقية للطموحات الحضرمية، فإن الاستقالة الفورية للشيخ عمرو بن حبريش، رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، من هيئة الرئاسة تشير إلى ضرورة عقد اجتماعات منتظمة ومحادثات لتأمين تأييد محلي أكبر.



ومن بين صفوف الهيئة العليا للمفاوضات مسؤولون سابقون معروفون وشيوخ مؤثرون على الرغم من أن استبعاد بعض الشخصيات السياسية والقبلية يبدو ملحوظًا. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الدعوة إلى منح الأولوية لـ”حضرموت أولاً” ليست جديدة.



تنبع أهمية حضرموت من أسسها الثقافية والتاريخية والاقتصادية والجغرافية الغنية. إذ كانت المنطقة موطناً لدول مستقلة في الماضي، مثل مملكة حضرموت (من 1100 قبل الميلاد حتى القرن الثالث الميلادي)، بينما أصبحت في العصر الحديث أكبر محافظة ليس فقط في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) ولكن أيضًا في الجمهورية اليمنية الموحدة.



تمثل المحافظة أكثر من ثلث (36٪) أراضي الجمهورية، وتشترك في حدود تصل أكثر من 600 كيلومتر مع المملكة العربية السعودية، وكانت أكبر منتج للنفط في البلاد منذ اكتشافات إضافية في التسعينيات.



قبل اشتداد النزاع في عام 2014، كانت المحافظة تنتج ما لا يقل عن 104,000 برميل يومياً من النفط، وهو ما يمثل أكثر من خمس إجمالي إنتاج اليمن البالغ حوالي 470,000 برميل يومياً. وفي السنوات الأخيرة، حتى نفذ الحوثيون حظراً اقتصادياً استهدف منشآت تصدير النفط والغاز في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ساهمت حضرموت بأكثر من نصف إنتاج الحكومة الذي يتراوح بين 50 ألف و60 ألف برميل يومياً من النفط الخام القابل للتصدير.



من الناحية الزراعية، تعد مناطق ساحل حضرموت ( الساحل ) والوادي موطنًا للأراضي الخصبة التي تنتج القمح والشعير والتمور والحمضيات، مما يدعم إنتاج الغذاء المحلي. تتمتع المحافظة أيضًا بقطاع صيد أسماك ديناميكي نظرًا لموقعها على طول بحر العرب، مما يوفر سبل العيش للسكان وأساسًا للشركات الموجهة للتصدير.



المكلا هي المدينة الرئيسية في المنطقة الساحلية، في حين أن سيئون وتريم هي المدن الرئيسية في الوادي. يعد الخط الساحلي للمحافظة أيضًا موطنًا للعديد من الموانئ الرئيسية، حيث يعتبر الشحر واحدًا من ثلاث محطات رئيسية لتحميل النفط الخام.



إن موقع حضرموت بين المملكة العربية السعودية وعمان وإطلالته على بحر العرب والمحيط الهندي قد سهّل منذ فترة طويلة التبادل التجاري والثقافي في شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا وخارجها. إن الشتات الحضرمي خارج اليمن كبير، ويقدر بنحو 14 مليون نسمة، معظمهم في الخليج وشرق أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وقد صعد أعضاؤهم إلى مكانة بارزة كوزراء ومحافظين وقادة أعمال.



ومن الناحية الدينية، تتمتع حضرموت بحضور صوفي كبير في تريم، حيث يواصل آلاف الطلاب الأجانب دراستهم حتى اليوم، كما رأى الكاتب خلال رحلة قام بها مؤخرا. إن الثقل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي الذي تتمتع به حضرموت، إلى جانب حجمها الجغرافي، يجعل المحافظة ذات أهمية استراتيجية، خاصة للسيطرة على جنوب اليمن.



مجلس حضرموت الوطني: السياق والدوافع



تم تشكيل المجلس على خلفية المنافسة المتزايدة على المستويين الإقليمي والمحلي. وعلى الصعيد الإقليمي، لا تعكس التحركات السعودية الأخيرة في شرق اليمن سياستها الطويلة الأمد في حضرموت فحسب، بل تعكس أيضًا الانقسام السعودي الإماراتي بشأن عدد من الملفات الرئيسية، بما في ذلك اليمن.



بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يعد الحفاظ على مجال نفوذ عبر حدودها المشتركة الطويلة مع حضرموت ضرورة استراتيجية، وتتشكل أهميتها من خلال الجغرافيا والعمق الاستراتيجي والعلاقات بين الناس والثقافة والتاريخ والتجارة والجغرافيا السياسية.



على الصعيد المحلي، يتمتع الحضرميون بإحساس قوي بالهوية المحلية والتطلعات، على الأقل، إلى الحكم الذاتي خارج الهيكل الحالي للدولة، سواء في الوقت الحاضر أو ​​كما كانت في ظل جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. جاء إعلان المجلس الذي يهدف إلى توحيد مجموعة واسعة من الحركات الحضرمية التي تدافع، على الأقل، عن قدر أكبر من الحكم الذاتي وحصة عادلة من الموارد والسلطة، في وقت يقوم فيه المجلس الانتقالي الجنوبي بتوسيع وجوده ونفوذه.



وقد دعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانفصال ونظم مؤخرًا حوارًا بين الجنوبيين انتهى بتوطيد سلطته واستيعاب العديد من الشخصيات من الحركات الجنوبية الأخرى في صفوفه، بما في ذلك عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، محافظ حضرموت السابق.



داخليًا، يشير تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات إلى زيادة الاستياء من تطلعات المجلس الانتقالي الجنوبي للتوسع شرقًا بالإضافة إلى مشروعه الانفصالي الأوسع، كما أن مطالب الحضرميين بمزيد من الحكم الذاتي والتقاسم العادل للسلطة وتوزيع الثروة تستند أيضًا إلى مظالم تاريخية طويلة الأمد، سواء في ظل الجمهورية الحالية أو قبل وأثناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.



وقد تم تضخيم هذه العوامل من خلال أربعة محفزات رئيسية حديثة: أولاً، النهج الذي تم تبنيه في الحوار الجنوبي بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي؛ ثانياً، وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وهو أيضاً عضو في المجلس الرئاسي، في موكب عسكري كبير إلى المكلا في 18 مايو/أيار 2023؛ ثالثاً، قرار عقد الجلسة السادسة للمجلس الانتقالي الجنوبي في المكلا بغض النظر عن مستوى التأييد؛ ورابعاً، نشر الجماعات المسلحة الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي على طول ساحل حضرموت وفي الوادي.



وقد أدى هذا الأخير على وجه الخصوص إلى إحياء حالات عدم الأمان والمظالم القديمة في أقصى شرق حضرموت بشأن قضايا مثل العنف السياسي الذي مارسته جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أو تأميم الأصول.



إن الاحتجاجات والتحشيدات الصغيرة التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في المهرة والمكلا وسيئون ، بالإضافة إلى وجهات النظر الانتقادية للصحفيين الموالين للمجلس الانتقالي الجنوبي تجاه الهيئة العليا للمفاوضات، لم تؤد إلا إلى تفاقم الأمور وتشير إلى أنه إذا لم تتم معالجة الوضع بعناية من خلال الحوار، فلا يمكن استبعاد التصعيد العسكري.



ويأمل المجلس الانتقالي الجنوبي في الاستفادة من دعم الحركتين الانفصاليتين الجنوبيتين (أو الحراك ) بقيادة علي سالم البيض وحسن باعوم، اللذين كانا ناشطين بدرجات متفاوتة لأكثر من 18 عامًا، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتراجع عن التجنيد العسكري و عمليات النشر بسهولة.



ويسعى قسم كبير من الحضرميين الآن إلى إيجاد بديل ليس فقط للانفصال، ولكن أيضًا للشكل الوحدوي للدولة الذي أراد الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي معالجته في عام 2014 من خلال تبني الفيدرالية .



وبعبارة أخرى، فإن حضرموت تقف على مفترق طرق، عالقة بين المشاريع السياسية المتنافسة، بما في ذلك محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصال، والفيدرالية غير المكتملة للحكومة اليمنية، والدولة الوحدوية الانتقائية المتخلفة للحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، فإن استبعاد أو عدم مشاركة عضو المجلس الحضرمي البحسني يثير أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان "يمثل المحافظة من خلال نهج "حضرموت أولاً" أو المجلس الانتقالي الجنوبي"، كما قال محلل سياسي حضرمي .



ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن قوات النخبة الحضرمية ومحافظة حضرموت بقيادة البحسني تجنبت الانخراط في صراعات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في عامي 2019 و2020، بما في ذلك عندما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية قبل انضمام البحسني إلى صفوفه كنائب للرئيس.



ووسط تزايد الاستقطاب، التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أواخر يونيو/حزيران الماضي في الرياض بشخصيات حضرمية “تجسد روح المسؤولية في إبعاد محافظتهم والمناطق المحررة عن أي صراعات”، على حد تعبيره. "، قبل زيارة المحافظة بعد أيام قليلة لإظهار الدعم.



ثم أعلن العليمي عن دعمه للحكم الذاتي في حضرموت - وهو جهد قال إنه يأمل أن يكون "نموذجًا تجريبيًا للامركزية" - وأطلق حزمة من المشاريع والبرامج بقيمة 1.2 مليار ريال سعودي (320 مليون دولار)، بدعم من البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن.



وعلى الصعيد الخارجي، جاءت محادثات الرياض التي استضافتها السعودية منتصف عام 2023 وسط انقسام سعودي إماراتي متزايد بشأن عدة ملفات إقليمية، بما في ذلك اليمن. يبدو أن تحول المملكة العربية السعودية إلى دعم المجالس المحلية هو محاولة لتطوير جيوب الدعم، وإعادة تشكيل توازن القوى، وتحقيق التوازن في مواجهة التطورات غير المواتية المحتملة.



ونظرًا للقرب الجغرافي للمملكة العربية السعودية، والعلاقات العميقة بين الناس، والمصالح الجيوسياسية، حاولت الرياض الموازنة بعناية وتقليص نفوذ أبو ظبي المتزايد والمشروع الانفصالي الذي يدعمه المجلس الانتقالي الجنوبي.



وقد أوضح ذلك الإعلان عن تشكيل هيئة رئاسة مجلس حضرموت الوطني في نوفمبر/تشرين الثاني مع رفع علم الجمهورية على المنصة ، وكذلك محاولات إعادة الانتشار التدريجي لقوات درع الوطن المدعومة من السعودية في حضرموت.



في الوقت الحالي، يعتبر توفير الأمن في حضرموت مختلطًا ويعكس المشهد العام. وتتولى قوات النخبة الحضرمية، وهي قوة محلية قوامها ما يصل إلى 30 ألف فرد تم تدريبهم وتمويلهم وتسليحهم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، مسؤولية توفير الأمن على طول الساحل حتى حدود محافظتي المهرة وشبوة.



وعلى الرغم من أن ميناء الضبة كان غير نشط بسبب هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار في عام 2022، إلا أن قوات النخبة الحضرمية، لأسباب أمنية، تبقي الطريق الساحلي الرئيسي بين الشحر والمكلا مغلقًا بين منتصف الليل والساعة 6:00 صباحًا، مما يجبر الأشخاص والبضائع على السفر مسافة إضافية عبر غيل باوزير.



وتسيطر المنطقة العسكرية الأولى، وهي منطقة إدارية تغطي الوادي والأجزاء الداخلية من محافظة المهرة والتي تلقت وحداتها الدعم من الرياض، على تلك المناطق.



ماذا بعد؟



في حين أن الدوافع النهائية لمجلس حضرموت الوطني واستراتيجيته ورؤيته ليست واضحة بعد، فمن المأمول أن يبرز كمظلة شاملة للتنسيق بين الحركات الحضرمية، على عكس المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي حاول دمج مجموعة واسعة من الكيانات الجنوبية تحت قيادته.



لقد وفر إطلاق ميثاق الشرف الحضرمي أساسًا شاملاً وتوافقيًا للتعاون مع مجلس حضرموت ، وكانت العملية ملحوظة لنجاحاتها العملية وقدرتها على معالجة العيوب عند ظهورها. إن التأخير اللاحق في إعلان المجلس عن المبادئ التوجيهية الداخلية بالإضافة إلى الدستور والهيكل والرؤية يوضح حدود المشاركة التكتيكية ولكنه يثير أيضًا تساؤلات حول التوجه الاستراتيجي للمجلس وموارده.



ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأموال الحضرمية أو السعودية ستمول المجلس وما إذا كان سيكون كيانًا سياسيًا سلميًا أو سيكون له جناح عسكري، نظرًا للطبيعة الهجينة للمشاريع السياسية الأخرى في جميع أنحاء البلاد.



كما أنه من غير الواضح، في ظل تعدد الحركات الاجتماعية والسياسية الحضرمية، كيف ستقوم الشخصيات العامة التي تنتمي إلى أكثر من واحدة منها بأدوارها ومسؤولياتها، ناهيك عن كيفية قيام المجلس بالتنسيق بين مختلف الحركات، بشرط أن يحظى بدعم كافٍ، بما في ذلك من القيادة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع.



وفي حين لا يزال يتعين علينا رؤية مستوى الدعم الشعبي لمجلس حضرموت الوطني، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يضم الآن ما لا يقل عن 26 عضوا، بما في ذلك حركتي البيض وباعوم الجنوبيتين، يراقب التطورات بحذر، ويقيم التداعيات ويحتمل أن يعيد ضبط موقفه قريبا.



إن لهذا المشهد المعقد وغير المؤكد آثار عديدة على حضرموت وخارجها:

أولاً، سيتعين على الحضرميين أن يخضعوا لاختبار الوحدة نظراً لدرجة المنافسة، والإغراءات الاقتصادية، والتنافس، على الصعيدين المحلي والإقليمي.



ثانياً، هناك حاجة ماسة إلى مراقبة مسببات النزاع عن كثب، وركائز وقف التصعيد، وعمليات إعادة الانتشار العسكري لتطوير آليات الإنذار المبكر وتجنب الصراع للحفاظ على السلام والاستقرار محلياً.



ثالثًا، لا ينبغي الاستهانة بالمجلس الانتقالي الجنوبي نظرًا لأهدافه وسعيه إلى التأثير. وينبغي على المجلس أن يتجنب المضي قدماً في التوسع العسكري في حضرموت وإثارة مظالم الماضي، القديمة منها والحديثة، خشية أن يخاطر بخسارة المعركة لكسب القلوب والعقول المحلية. ناهيك عن حقيقة أن فشله في تطوير نموذج للأمن وتقديم الخدمات في عدن أثار تساؤلات حول ما يمكن أن يقدمه للجمهور، حتى مع مراعاة التفاوت في الموارد.



رابعاً، لكي يضمن الحضرميون تمثيلهم في أي عملية سلام شاملة، عليهم أولاً أن يهدفوا إلى تعزيز مجلس حضرموت الوطني كمظلة تنسيقية - أو أي بديل توافقي آخر - من خلال الحصول على تأييد أغلبية، إن لم يكن جميع، الحركات الحضرمية الرئيسية.



خامسا، من المرجح أن يؤدي إنشاء المجالس الإقليمية، كما رأينا في إعلان المجلس الشرقي في يناير/كانون الثاني 2024، إلى تركيز أكبر على السياسات القائمة على الهوية والجهود الرامية إلى ضمان الوصول الأكثر إنصافا إلى الفرص والثروة والسلطة.



ومع ذلك، بالنسبة للحضرميين، سيكون الاختبار الأكبر هو الإجابة على سؤال ما إذا كان مجلس حضرموت الوطني خطوة استراتيجية واستباقية أم أنه خطوة رجعية على خلفية المنافسة المحلية والإقليمية المتزايدة.

المصدر: معهد الشرق الأوسط الأميركي - ترجمة: يمن شباب نت