"أسبيدس": فرقاطة يونانية تتصدى لهجوم حوثي مُسيّر في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مهمة "أسبديس" البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، أن فرقاطة يونانية تصدت فجر اليوم لهجوم بطائرتين مُسيّرتين تابعة للحوثيين كان يستهدف سفينة تجارية في خليج عدن.



وقالت المهمة الأوروبية في بيان على صفحتها بالفيسبوك، إن الفرقاطة اليونانية "HYDRA"، اشتبكت مع طائرتين مسيّرتين (UAV) تابعتين لجماعة الحوثيين، كانتا "تمثلان تهديداً وشيكاً لحرية الملاحة" في خليج عدن.



وأضافت أن إلى أن الفرقاطة اليونانية أطلقت النار على المسيّرتين، وتمكنت من إسقاط أحدهما، فيما غيرت الطائرة الثانية مسارها وابتعدت، وواصلت الفرقاطة مهمتها بشكل طبيعي.



وأشارت إلى أن عملية الاعتراض كانت أثناء قيام الفرقاطة البحرية بتوفير الحماية لسفينة تجارية كانت تبحر في المنطقة.



وأكدت أن هذا الإجراء كان فعالاً من أجل حماية الملاحة البحرية وتفادي أية أضرار للسفن التجارية وطواقمها من البحارة والشحن الدولي.



وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قالت المهمة إنها وفرت الحماية لـ 85 سفينة منذ بداية عملها رسميا في التاسع عشر من فبراير الماضي.

