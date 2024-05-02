اليمن.. تضرر نحو خمسة آلاف أسرة نازحة جراء المنخفض الجوي في 8 محافظات

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حكومي، عن تضرر نحو خمسة آلاف أسرة نازحة بسبب الامطار والفيضانات الناجمة عنها جراء المنخفض الجوي الذي ضرب ثمان محافظات يمنية خلال أبريل الماضي.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في تقرير لها، إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي نتجت عن المنخفض الجوي الذي ضرب محافظات (حضرموت والجوف وشبوة وأبين والضالع وتعز ومأرب والمهرة) خلال الفترة من 16 ـ 24 أبريل الماضي خلفت خسائر مادية وأضراراً لحقت بـ 4,798 أسرة نازحة.



وحسب الإحصائية الحكومية فإن أكثر الأسر النازحة تضرراً كانت في مخيمات النزوح بمحافظة الجوف بواقع نحو 1,700 أسرة، تليها محافظة حضرموت بواقع 1,335 أسرة، فمحافظة مأرب بـ 540 أسرة وتأتي بعدهم محافظة أبين بواقع 458 أسرة، ومحافظة الضالع بـ 423 أسرة، ومحافظة المهرة بـ 258 أسرة ومحافظة تعز بـ 53 أسرة، وأخيراً محافظة شبوة بـ 31 أسرة نازحة.



وأشار التقرير إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات تسببت بتدمير كلي وجزئي لعدد 4,798 مأوى للنازحين، كما أتلفت الاحتياجات الغذائية والمستلزمات غير الغذائية بشكل كلي وجزئي لهذه الأسر.



ودعت الوحدة التنفيذية، المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية إلى التدخل العاجل لتقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة في هذه المحافظات، وتعزيز قدراتها لمواجهة هذه الكوارث، ووضع خطط مستقبلية بالتعاون مع السلطات المحلية لإيجاد مواقع آمنة لمخيمات النازحين بعيداً عن مصبات السيول، والعمل على إنشاء واعتماد آليات دائمة وفعالة لمواجهة التغير المناخي.

