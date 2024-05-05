شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مطار عدن الدولي: يناقش مع الجانب السعودي آلية تسيير رحلات الحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

بحضور وكيل الهيئة العامة للطيران المدني - قطاع المطارات الدكتور ناصر ناجي، استقبل مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري وفد سعودي رفيع المستوى، اليوم، لمناقشة اجراءات تسيير حجاج بيت الله الحرام من العاصمة عدن إلى مكة المكرمة، في صالة الاجتماعات بالمطار بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن.

ورحب الاستاذ عبدالرقيب العمري، بالوفد السعودي، وقدم شرحا وافيًا حول الاجراءات الامنية والفنية المعمول فيها في مطار عدن الدولي، وجهود إدارة المطار في تذليل سير معاملات حجاج بيت الله الحرام، وكافة جمهور المسافرين من بلادنا الى كافة بلدان العالم.

ووجه العمري نائب المدير العام الدكتور منيف الزغلي والمدير العام المساعد للجهات المنتدبة العميد هيثم جابر، ومدير أمن مطار عدن العميد عبدالله كرعون، وعدد من مدراء إدارات المطار بمرافقة الوفد السعودي وتقديم شرح كامل حول الاجراءات الفنية والامنية المعمول بها في مطار عدن الدولي.

وبدوره اشاد وكيل قطاع المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الدكتور ناصر ناجي، بالجهود التي يقوم بها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال الدعم السخي الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والذي اعاد تأهيل عدد من المطارات المحررة في بلادنا ابرزها مطار عدن الدولي.

وأضاف الدكتور ناصر بان الهيئة العامة للطيران المدني تسعى جاهدة الى تذليل اجراءات ضيوف بيت الله الحرام في كافة المطارات المحررة، مقدما جزيل شكره وتقديره الى الوفد السعودي نظير اهتمامهم وحرصهم على سلامة وامان ضيوف الرحمن خلال ايام الحج.

وتفقد الوفد السعودي جاهزية المطار وكافة الاجراءات الامنية والفنية المعمول بها من قبل الادارة العامة للمطار والاجهزة الامنية مع جمهور المسافرين، وكذلك ابراج المراقبة واجهزة تفتيش المسافرين وامتعتهم، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل الادارة العامة للمطار والذين يعملون في ضل ضروف صعبة واستثنائية في بلادنا.

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