بيان صادر عن إدارة أمن العاصمة عدن بشأن قضية الفتاة المختفية في بئر أحمد.

عدن - ياسمين التهامي - في إطار جهودها المتواصلة لحفظ الأمن والاستقرار، تؤكد إدارة أمن العاصمة عدن أنها تتابع باهتمام بالغ قضية الفتاة المختفية في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة.

وفور تلقي البلاغ، باشرت شرطة الشعب، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التحري وجمع المعلومات، ومراجعة الكاميرات، والتنسيق مع أقسام الشرطة في المديريات التي يُحتمل تواجد الفتاة فيها.

ونشير إلى أن المعلومات الأولية للوصول إلى الفتاة المختفية متوفرة، مع التأكيد على عدم الإفصاح عن تفاصيلها في الوقت الحالي؛ حفاظًا على سير الإجراءات وضمان نجاح التحقيقات والمتابعة. كما نود التأكيد على أن أي تهويل إعلامي أو تداول لمعلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى تطورات غير متوقعة، ومحاولة طمس الأدلة أو عرقلة سير العمل الأمني، وقد يعرّض حياة الفتاة للخطر.

وفي هذا السياق، تخاطب إدارة أمن عدن كافة وسائل الإعلام والناشطين بعدم النشر أو الترويج لأي معلومات غير رسمية، ومنح الأجهزة الأمنية الفرصة الكاملة لأداء مهامها بهدوء وفعالية.

ونؤكد أن القضية تحظى بمتابعة مباشرة من مدير أمن العاصمة عدن، اللواء الركن/ مطهر علي ناجي الشعيبي، ويتم التعامل معها بأولوية واهتمام بالغين، حرصًا على سلامة الفتاة أولًا، وضمان الوصول إلى الحقيقة بكل دقة وشفافية.

وتجدد إدارة الأمن دعوتها لأولياء الأمور في مثل هذا النوع من القضايا بحصر تعاونهم مع الشرطة فقط، وعدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص خارج إطار الجهات المختصة؛ حرصًا على فاعلية الإجراءات، والحفاظ على سرية المعلومات، وتسريع الوصول إلى نتائج آمنة وناجحة.

المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن