شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ابو رأس يوجه دعوة طارئة للحوثيين ويطالبهم بسرعة القيام بهذا الشيء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم البرلماني والسفير السابق فيصل أمين أبوراس ميليشيا الحوثي بالتعامل مع حزب المؤتمر في صنعاء، كما لو كانوا أدعياء وليسوا شركاء معها في السلطة، داعيا إلى إطلاق سراح أمين عام الحزب غازي أحمد علي الأحول، المعتقل لدى جهاز الأمن والمخابرات منذ نحو أسبوعين.

جاء ذلك ضمن حملة إعلامية على منصات التواصل الاجتماعي طالبت الحوثيين بإطلاق سراح الأحول.

وقال أبوراس في تغريدة مقتضبة على منصة إكس مخاطبًا سلطة الحوثي: "أطلقوا الأمين، شركاء لا أدعياء"، في إشارة إلى أمين عام المؤتمر غازي الأحول وإلى أن ما يحدث من اعتقال لقيادات الحزب من قبل سلطة صنعاء يثبت أنها لا تتعامل مع المؤتمر كشركاء مثلما تقول وإنما كأدعياء حسب تعبيره.

وكانت قبيلة المصعبي التي ينتمي إليها الأحول وجهت دعوة إلى جميع الناشطين والحقوقيين ‏"للمشاركة في حملة التغريد التضامنية مع الحر غازي المصعبي"، مشيرة إلى أن "صوت القبيلة واحد ومشاركتكم قوة ودعم لقضية كرامة".