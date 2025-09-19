شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة صوتية سابقة لـ"افتهان" المشهري لخصت كل الحكاية... تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضح تسجيل صوتي سابق لمدير صندوق النظافة والتحسين في تعز افتهان المشهري تفاصيل مهمة .

الشهيدة افتهان وفي التسجيل الصوتي تشرح قصتها مع القاتل لؤي جسار المخلافي ووالده والقاتل الثاني محمد صادق المخلافي" الباشق " .

تقول المشهري انهم متهبشين استولوا على مبنى حكومي واستجدوا البقاء فيه ثم قلبوا عليها .وحين رفعت القضية للنيابة قتلوها ،طبعا مدعومين من كل المتهبشين حتى لاينفرط عقد السبحة ، مدير الأمن يتصل للمطلوبين امنيا بالهروب والتخفي لان هناك طقم امني قادم إليهم. والباشق مدمن مخدرات ولديه عدة سوابق في القتل ، قاتل أجير .

