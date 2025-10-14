شكرا لبحثكم عن خبر ما سبب غضب صيادو الريدة وقصيعر وقطعهم للطريق الدولي الرابط بين المكلا والمهرة؟! والان مع التفاصيل

أكد مختصون وشهود عيان أن عددًا من الصيادين أغلقوا الطريق الدولي في منطقة المصينعة بمديرية الريدة وقصيعر أقصى شرقي محافظة حضرموت، والرابط بين مدينتي المكلا والمهرة، السبت أمس الأول، احتجاجًا على سماح هيئة المصائد لبعض الصيادين باصطياد السردين على حسب وصفهم، تعبيرًا عن رفضهم للاستثناءات التي تسمح بممارسة "حَوي السردين" في المنطقة، نتعمق في التقرير حول خلفية الموضوع، وما أسباب غضب الصيادين، وهل هناك خلفية قانونية لرفضهم، وما تأثير الحوي على البيئة البحرية في سواحل حضرموت الذي يقدر بنحو (350) كيلو مترًا.

غضب الصيادين:

يقول الصياد عمر محمد ( 36 عامًا) من مديرية الريدة وقصيعر : " القوانين واضحة ويجب الالتزام بها وعدم ترك الأمور للصيد الجائر والعشوائي، أن ما يمنعني من الاصطياد بوسائل الصيد الجائر مثل الحاوي، وكسب أرباحٍ مضاعفة أنّ الثروة السمكية ليست ملكنا وحدنا بل هي مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة من بعدنا ".

ويوضح الخبير في شؤون السمكية محمد الغرابي وهو من أبناء مديرية الريدة : " موقف الصيادين المعارضين طبيعي ومتفهم، ومن حقهم التعبير عن آرائهم ورفضهم لبعض الإجراءات، خاصة إذا لم يُطبق القانون بالعدالة، فلو تم ضبط المخالفين فعلياً وتحرير محاضر ضبط رسمية بحق من يخالف اللائحة المنظمة للصيد التقليدي، لما اضطر الصيادون إلى هذا الموقف الاحتجاجي" .

تاثير الحوي على الثروة السمكية:

يطلق على شِباك الحاوي"المطبقة"، لأنها تُطبق على الأسماك، إضافة إلى أنها تتكون من عدة طبقات، وحجم الفراغات فيها بحجم العين البشرية، وهي من الأنواع المستخدمة بكثرة.

وبالرغم من كون هذا النوع من أدوات الصيد مسموح باستخدامه وفق شروط فنية محددة، منها ألّا يزيد طولها على 300 متر، وارتفاعها على 10 أمتار- فإنّ ما يحدث أنّ الصيادين يستخدمونها بطولٍ يصل إلى كيلومتر، وارتفاعٍ يصل إلى 50 مترًا.

ويشرح الغرابي: " يرجع سبب المنع إلى أن صيد السردين بشباك الحوي يستهدف كميات ضخمة وأحجامًا صغيرة غير ناضجة، ممّا يهدد المخزون السمكي ويؤثر سلباً على التوازن البيئي، إذ يُعد السردين الغذاء الرئيسي للأسماك السطحية في البيئة البحرية".

الحماية القانونية:

يفند الغرابي يوجد تنظيم قانوني محدد للصيد، وفقًا لقرار محافظ حضرموت رقم (28) لسنة 2017 بشأن لائحة تنظيم نشاط الصيد التقليدي بمحافظة حضرموت.

ففي الباب الثاني، المادة (4)، الفقرة (1)، يُسمح بصيد السردين والجدب باستخدام وسيلة "الغدف" خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر وحتى نهاية يناير، وذلك من بعد صلاة الفجر حتى الساعة الثانية ظهراً، لأغراض التسويق والتجفيف، شريطة عدم اصطياد الأفراد الصغيرة غير الناضجة جنسياً ".

ويضيف الغرابي: " كما تنص الفقرة (2) من نفس المادة على أنه يسمح بالصيد على مدار العام باستخدام وسيلة الغدف لسمك السردين "العيد" المخصص للطعم فقط".

ويتبع: " لذلك، يُعد تفعيل الرقابة القانونية والالتزام باللوائح الخطوة الأساسية نحو تحقيق العدالة وحماية الثروة السمكية من العبث".

ويقول مدير الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، فرع حضرموت، المهندس صبري لجرب : "إنّ أدوات الصيد وسائل ضارّة بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وبعضها وسائل صيد مسموحٌ بها، مثل: "الحاوي"، إلا أن ما يجعلها ضارة هو سوء الاستخدام، فالاستغلال غير الرشيد للمخزون السمكي، واستنزافها دون مراعاة ديمومة هذه الموارد للأجيال القادمة".