استهداف حوثي فاشل لمطار عدن الدولي

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلقت مليشيات الحوثي، السبت، حملة إلكترونية تحريضية ضد مطار عدن الدولي وذلك عقب فشلها في اختطاف طائرات جديدة لتشغيل مطار صنعاء.

وهاجمت مليشيات الحوثي عبر كبار قياداتها في الجانب الإعلامي مطار عدن بزعم أنه غير آمن وذلك بعد أيام من ضبط أجانب متورطين في تهريب المخدرات ودعم الحوثيين، بينهم سوريون وإيرانيون مرتبطون بشبكات تهريب دولية.

وحذر ناشطون من حملة مليشيات الحوثي باعتبارها استهداف ممنهج لمنشأة مدنية تعد بوابة عبور للمرضى والمسافرين من كل المحافظات.

وقال ناشطون إن مليشيات الحوثي تريد "ممر آمن لخبراء القنابل وصانعي العبوات وزعماء الكبتاجون وأن مطار عدن مخصص للمسافرين المدنيين والمرضى والسياح ويتعامل بمعايير العالم ولا يستقبل الإرهابيين ولا يودعهم".

وتأتي هذه الحملة الحوثية بعد تشديد الإجراءات الأمنية في مطار عدن، وضبط خلايا وعناصر قادمة من الخارج مرتبطة بمليشيا الحوثي.

ويثير إطلاق مليشيا الحوثي للحملة التي تحمل تحريض ضد المطار والإجراءات الأمنية المتعارف عليها في أي مطار، مخاوف استهداف المليشيات للمطار، من قبل المليشيات التي سبق واستهدفت المطار في العام 2020م بهجوم صاروخي.