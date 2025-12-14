شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يدشّن المساحة الآمنة للنساء “سوق الوومن” وعدد من المشاريع في مديرية صيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن –

دشّن وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الأحد، المساحة الآمنة للنساء “سوق الوومن”، كأول سوق مخصص وتديره النساء في مديرية صيرة، وذلك ضمن مشروع تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في المجتمع، الذي تنفذه مؤسسة بديل للتنمية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، وبالتعاون مع السلطة المحلية في مديرية صيرة.

وخلال فعالية التدشين، التي تزامنت مع إطلاق حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية في مديرية صيرة، أكد محافظ العاصمة عدن أن افتتاح “سوق الوومن” في مديرية صيرة – كريتر، وبدعم من الأمم المتحدة، يمثل خطوة مهمة في اتجاه تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها الفاعلة في النشاط التجاري والإنتاجي.

وأوضح المحافظ لملس أن السوق يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية، ويجسد الاهتمام المتزايد بدعم المبادرات التنموية التي تستهدف النساء، وخلق فرص اقتصادية حقيقية لهن، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العاصمة عدن.

وأشار لملس إلى أن تدشين السوق يأتي بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في مديرية صيرة، الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن السلطة المحلية تولي المديرية اهتمامًا خاصًا لما تمثله من أهمية تاريخية واقتصادية وسياحية.

وأشاد المحافظ لملس بجهود مدير عام مديرية صيرة، الدكتور محمود بن جرادي، وفريقه في السلطة المحلية، مثمنًا دورهم في تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية، ومؤكدًا أن هذه التدخلات تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المديرية.

من جانبه، أكد مدير عام مديرية صيرة، الدكتور محمود بن جرادي، أن افتتاح “سوق الوومن” يشكل نقلة نوعية في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية حرصت على تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع واستدامته.

وأوضح بن جرادي أن السوق سيوفر فرص عمل للنساء، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية داخل المديرية، بما يخدم المجتمع المحلي بشكل عام.

من جانبها، أكدت مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، السيدة دينا زوربا، استمرار جهود الأمم المتحدة في دعم وتمكين النساء في اليمن، ومساعدتهن على إيجاد مصادر دخل مستدامة تحفظ كرامتهن وتسهم في حماية أسرهن.

وأشارت زوربا إلى أن المشروع سيواصل العمل على تطوير سلاسل القيمة وربط النساء بالأسواق والتجار والمؤسسات المالية والبنوك، بما يعزز من فرص نجاح مشاريعهن واستمراريتها.

كما أشادت زوربا بدور وجهود مدير عام مديرية صيرة في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات، لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة آمنة ومستدامة للنساء لممارسة الأنشطة التجارية والإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، بما يسهم في تحسين سبل العيش للأسر العدنية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.