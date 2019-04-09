شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي ... الريال السعودي والدولار يصلان الى هذا الحد ومحلات الصرافة تقوم برد فعل مفاجئ .. (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موجة تحسن بدأها قبل أيام، أمام العملات الأجنبية في اسواق الصرافة اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية، إن الريال حافظ على مكاسبه أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة. وأغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها بسبب التضارب الكبير في أسعار العملة.

وقد كان أعلن قطاع العمليات المصرفية يوم امس الاثنين 8 ابريل 2019 م عن وصول الموافقة للدفعة 20 بمبلغ 56 مليون دولار أمريكي من ضمن الوديعة السعودية المخصصة لتمويل المواد الأساسية وفقا أسعار المصارفة المعتمدة للدولار والمحددة وهي 440 ريال يمني.



آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء) اليوم الثلاثاء الموافق 9ابريل 2019م(3مساءاً)

أسعار الصرف في مصارف صنعاء

الدولار الأمريكي: شراء500البيع |505

الريال السعودي : شراء| 131.5| 133



تنبيه: يوجد تباين بين محل صرافة وآخر وبحسب مصادر مصرفية فإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7)ريال.

