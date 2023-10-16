بفستان أظهر رشاقتها..هيا مرعشلي تخطف الأنظار بجمالها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة هيا مرعشلي الجمهور بلوك رائع من أخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وإرتدت هيا فستلن ضيق باللون الأسود أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، والفستان مطشوف الصدر ذات أكمام طويلة وفتحة حتى أعلى الساق، وإعتمدت هي تسريحة الكعكة لشعرها مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت أطلت هيا على الجمهور، وأجابت عن أسئلتهم التي طلبت منهم سابقاً طرحها عليها.

وردت هيا مرعشلي على متابع سألها عن رأيها بالمثلية الجنسية، وأكدت أنها تحترم حريات الجميع: "ضد الكراهية اتجاه أي إنسان مهما كانت اختياراته.. واعتقد أن المجتمع بحاجة للعائلة.. وأؤمن بالفطرة السليمة مع حبي للجميع".

