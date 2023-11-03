بيان عاجل من أشرف زكي بشأن الزعيم عادل إمام.. ماذا حدث؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 3 نوفمبر 2023 03:49 صباحاً - بعد تداول أنباء دخوله في عيبوبة، أعلن رئيس نقابة المهن التمثيلية في مصر، الممثل أشرف زكي، عن التحسن في حالة الصحة للفنان الكبير عادل إمام. وأكد زكي أن الزعيم بصحة جيدة ويقضي أوقاتًا سعيدة برفقة أسرته.

سر الغياب الفني لعادل إمام: حديث أشرف زكي يكشف الستار

زكي أوضح سبب ابتعاد عادل إمام عن الساحة الفنية، حيث يمضي معظم وقته مع أبنائه وأحفاده. وأضاف أن الزعيم لا ينوي العودة إلى الأعمال الفنية إلا بعد العثور على دور يروق له ويناسب طموحاته.

وفيما يتعلق بالشائعات التي تنتشر بشأن صحة عادل إمام، قال زكي: “هناك أشخاص يروجون للأقاويل، ولكن نحن في النقابة نبقى على تواصل مباشر مع عائلته. وقد تحدث الفنان الكبير أيضًا معي مؤخرًا شخصياً، وأكد أنه بحالة جيدة”.

شائعات حول عادل امام

وخلال الفترة القليلة الماضية، كانت قد انتشرت أخبار عن الحالة الصحية لعادل إمام وأيضًا شائعات إصابته بالزهايمر، لكن شقيقه المنتج عصام إمام أكد أنه بخير وبصحة جيدة وأنها كلها شائعات لا أساس لها من الصحة، كما أكد ذلك نجله رامي إمام.

عادل إمام ومادلين طبر

وكانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، قد صرحت على هامش حفل ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 16 الذي حمل اسم الفنان الكبير «عادل إمام» قائلة: «الزعيم عادل إمام تاج على راسنا، وأمنيتي أن تفرج عنه عائلته ليشارك في التكريمات التي تقام على شرفه».

وتابعت أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم عادل إمام: «الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه».

وأضافت مادلين طبر: «ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نطِّمن على الزعيم إزاي؟، لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم».

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