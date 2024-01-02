تراند اليوم : ب "الأحضان والقبلات".. شاهد.. لحظة تصالح أنغام وأصالة في الرياض بعد خلاف 5 سنوات

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تصالح الفنانة المصرية أنغام مع الفنانة السورية أصالة، وذلك خلال تواجدهما في الرياض، لإحياء حفل ليلة نجمات العرب.

وأظهر الفيديو أنغام وأصالة وهما تتبادلان الأحضان والقبلات، بحضور الفنانة اللبنانية إليسا، والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، سالم الهندي.

الجدير بالذكر وقع خلاف بين أصالة وأنغام في عام 2019، بعد زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان زوج ابنة شقيقة طارق العريان، "زوج أصالة في ذلك الوقت وطليقها حاليا".

وكانت أصالة شنت هجوما حاداً على أنغام، وقالت: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم"، في إشارة منها إلى زوجة زوج أنغام الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم الأولى وأطفاله منها.

وقالت أنغام، في وقت سابق، أن ما قالته أصالة إساءة متعمدة بحقها.