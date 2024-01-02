توبا بويوكستون بصورة شديدة الجرأة احتفالاً بتتويجها أفضل ممثلة لعام 2023

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة التركية توبا بويوكستون بجلسة تصوير جديدة على مجلة هاربر بازار حيث أنها تم تتويجها من قبل المجلة أفضل ممثلة لعام 2023.



وأطلت توبا بصورتين، جاءت إحداهما شديدة الجرأة حيث بدت توبا وكأنها لا ترتدي حمالة صدر وتم الكشف عن أجزاء كثيرة من الجزء العلوي لجسمها.

وكانت قد أعلنت مواقع تركية، أن الممثلين التركيين خالد أرغنش وتوبا بويوكستون يعودان إلى الشاشة معاً من جديد في مسلسل بعنوان "كما لو لم يكن هناك غد".

وكشفت المواقع التركية، أن أحداث المسلسل تدور حول قصة حب بين نجمة سينمائية مشهورة تدعى آيلا (توبا بويوكستون)، وصحفي شاب يُدعى علي (خالد أرغنش).

والتقى علي وآيلا في ظروف صعبة، وبعد ذلك تنشأ بينهما قصة حب قوية، إلا أن هذه القصة تواجه العديد من التحديات، بما في ذلك الفرق الاجتماعي بين الطرفين، والضغوط المهنية التي تتعرض لها آيلا.

والمسلسل مقتبس من فيلم أميركي يحمل الاسم نفسه، صدر عام 2014، وهو من إخراج زينب جي أوشناي، وكتابة أوزان تونجيل. ويشار إلى أن المسلسل بدأ تصويره في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي. ومن المقرر عرضه العام المقبل.