أزمة "البلطجية".. القصة الكاملة لنزاع مصطفى كامل وزوجة حلمي بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

تبادلت سماح عبد الرحمن القرشي - زوجة الموسيقار حلمي بكر، الاتهامات مع نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بسبب الحديث عن واقعة تعرض الموسيقار للضرب من البلطجية.

سماح القرشي أكدت في تصريحات لها، ما كشفه محاميها محمد حسنين، في تصريح خاص لـ "الخليج 365" عن تحريرها محضرًا ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتهمة التشهير والإساءة إلى سمعتها.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" قالت سماح: "البلاغ تم بناءً على بيان صادر منذ 48 ساعة، من نقيب المهن الموسيقية بكلام فيه إساءة وغير حقيقي ضدي، بتصريح فيه اسمي، ولم أستعين بأي بلطجية، وهبعت لحضرتك صور وفيديوهات توضح مين كان بيبلطج على مين وهو في بيته".

وجاء البلاغ الذي تقدم به أمس الإثنين محامي زوجة الموسيقار الكبير، بعد إصدار نقيب المهن الموسيقية بيان صحفي، قال فيه: "مش عاوز أتكلم عشان هخرب الدنيا، ولما كانت بتجيبله بلطجية، دافعت عنه وأرسلت لها الشرطة، ويشهد على ذلك شقيق حلمي والمنتج أحمد فوزي، وأنا أكثر واحد عارف كواليس عنها ولكن مش هتكلم دلوقتي".

الموسيقار حلمي بكر، من جهته وخلال ظهوره منذ عامين ببرنامج "ورا الشمس" تحدث عن الواقعة محل الخلاف.

وقال حلمي بكر: "زوجتي ومحاميها أجروا بلطجي، وحضروا لمنزلي، وخرجت للشارع وأنا أحمل إبنتي، وحرقوا إيديا بالسجائر، وضربوني على رأسي، حتى أترك البنت، واتصلت بالنجدة".

الموسيقار الكبير حلمي بكر، يخضع للعلاج في منزله حاليا بعد تدهور حالته الصحية، وفقده القدرة على الحركة والمشي، إثر معاناته من تداعيات إصابته في يناير الماضي، بارتفاع نسبة السكر، وقصور في وظائف الكلى والكبد، وإلتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين".