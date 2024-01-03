فنانون تخلوا عن الوزن الزائد من أجل عيون شاشات التليفزيون وحققوا نجاحًا مبهرًا

ياسر رشاد - القاهرة - يحلم كل فنان بالوصول للوزن المثالي والقوام الممشوق حتي يكون مظهره لائق أمام الشاشة وينال إعجاب جمهوره كما يكون جسده يسمح بتجسيد جميع الأدوار حتى ولو كانت أكشن ويكون خفيف الحركة ويستطيع أن يحدث فارقًا.

فتعتبر زيادة الوزن كابوس يلاحق نجوم الفن، لذلك يتبعون جميعهم نظامًا غذائيًا حتي يحافظون علي حياتهم وعلي مظهرهم الجيد.

ويسعي الفنانون للتخلص من الوزن الزائد بشكل كبير، وتستعرض “الخليج 365" عدد من الفنانين الذين نجحوا فى خسارة الوزن وتألقوا فى أعمال فنية بعد خسارة الوزن.

أحمد زاهر

اكتسب الفنان أحمد زاهر وزن زائد بسبب مادة الكورتيزون الذي كان يتناولها بسبب مرضه، مما أضاف له وزنا زائدا ، إلا أنه استطاع أن يفقد هذا الوزن ويبهر الجميع بإطلالته المميزة، وحقق نجاحًا كبيرًا بعد خسارته الوزن وحتي الآن.

أحمد زاهر

مها أحمد

عرفت الفنانة مها أحمد بوزنها الزائد فى السينما المصرية، وكانت أدوارها محصورة فى الفتاة السمينة، وقدمت العديد من الأعمال الكوميدية بهذا الشكل منها فيلم "الباشا تلميذ"، و"لخمة رأس"، لكنها تحدت الوزن الزائد وخسرت وزنها، وكانت مها قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة أنها اعتمدت على نظاما غذائيا قاسيا ولم تلجأ لإجراء أي عمليات جراحية .

مها أحمد





حسين الجسمي

خسر المطرب الإماراتي حسين الجسمي الكثير من وزنه، وقال أنه قرر خفض وزنه بعد أن أكد له طبيبه أن السمنة المفرطة ستمثل خطرا على حياته، حيث أنها تمثل عبئا على القلب والساقين والجهاز التنفسي، والصحة بشكل عام، وكشف عن اتباعه لنظام غذائي علمي يعتمد على أشياء كثيرة أهمها شرب الماء، وصرح أنه ضد التخسيس عن طريق الجراحة والعمليات.

حسين الجسمي





منة شلبي

من الفنانات التي اعترفت بحبها الشديد للأكل وأن عائلتها بارعة فى إعداد الوجبات الشهية ، حيث إنها تعشق الحلوي والمكرونة بشكل كبير، وهذا ما يجعلها تكتسب وزن زائد، وكشفت عن سر رشاقتها وخسارة وزنها الزائد في لقاء إذاعي، حيث إنها تعتمد على شرب كوب واحد من الليمون الساخن يوميا على معدة فارغة، وأضافت فوائدها بأنها تنقي الجسم من السموم، وتساعد على حرق الدهون.

منة شلبي

ليلى علوي

من الفنانين المتألقين التي استطاعت أن تتحدى السمنة خلال ٨ شهور حيث قالت أنها بدأت رحلة التخسيس مدة ٨ أشهر خسرت فيهم ١٦ كيلوجرامات بمعدل ٢ كيلو شهريا، ونصحت جمهورها من خلال تجربتها الشخصية فى إنقاص الوزن، بأن عليهم خسارة وزنهم الزائد بشكل بطيء حتي تظل النتيجة النهائية مستمرة معهم، موضحة أن خسارة الوزن فى وقت سريع يعمل على عودته مرة أخري بنفس السرعة.

ليلى علوي



هاني رمزي



فاجأ الفنان هاني رمزي الجميع اليوم بصورة له على موقع "انستجرام " ظهر فيها أكثر رشاقة مع مدربة في الجيم، وكشف فيها عن المجهود الشاق الذي بذله للوصول إلى هذا الوزن، وأكد أن وزنه الزائد حجم ظهوره ومشاركته بالأعمال الفنية بشكل سنوي، مثلما كان في السابق.

هاني رمزي

آيتن عامر

مرت آيتن برحلة مع خسارة الوزن الزائد بدأت منذ عام 2018 بعد ولادة ابنها يوسف، وحرصت على مشاركة محبيها على انستجرام بكشف الرجيم المتبع لخسارة الوزن الزائد، من أجل أن يشاركوها التجربة وتستطيع معهم إنقاص وزنها، موضحة في منشور لها أنها تتابع حميتها الغذائية مع طبيب تغذية خسرت معه من قبل وزنها الزائد بطريقة سهلة، وبالفعل استطاعت أن تفقد الكثير من الوزن وترجع إلي رشاقتها.

آيتن عامر

سمية الخشاب

كانت الفنانة سمية الخشاب من الفنانات اللاتي وقعن في فخ زيادة الوزن، رغم أنها واحدة من الفنانات المعروفات برشاقتهن ودائمًا ما تسعي للحفاظ علي جمالها، إلا أنها أصيبت بسمنة إثر تناولها جرعة من الكورتيزون بسبب تعرضها لمشكلة صحية، إلي أن بعد هذه الأزمة عادت إلي رشاقتها المعهودة.

سمية الخشاب

فيفى عبده

استطاعت النجمة فيفي عبده عام 2018 الظهور بمظهر أقل وزناً وأكثر رشاقة وجمالاً، وحين سُئلت فيفي عن سر رشاقتها التي ظهرت واضحة عليها قالت: إن الرقص هو السر إذ أنه يقوم بحرق كميات كبيرة من الدهون أكثر بكثير من ممارسة رياضة المشي، ومن خلاله فقدت حوالي 20 كيلو جرام.

فيفى عبده

هنادي مهنا

وكانت آخرهم الفنانة هنادى مهنا حيث ظهرت بصورة مفتقدة وزنها أثناء تواجدها في لبنان، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا، واعتقد البعض أنها أجرت عملية تكميم معدة أو شفط الدهون الزائدة.