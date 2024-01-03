فن ومشاهير

الرقابة على المصنفات تجيز عرض فيلم "الملحد" لإبراهيم عيسى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نشر الكاتب إبراهيم عيسى، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مستند، يكشف من خلاله عن موافقة الرقابة على المصنفات الفنية على عرض فيلمه الجديد "الملحد"

الفيلم من إنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، وتوزيع شركة أوسكار، وحمل تصنيف عمري بالمشاهدة +16

فيلم "الملحد" بطولة: محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، شيرين رضا، تارا عماد، صابرين، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل

الفيلم هو خامس الأعمال السينمائية للكاتب إبراهيم عيسى، إذ قدم قبل هذا العمل أفلام: (مولانا، صاحب المقام، الضيف، خيانة مشروعة)

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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