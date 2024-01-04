شذى حسون تُعلن عن أولى مفاجأتها للعام الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: مع بداية العام الجديد 2024، تستأنف النجمة العراقية شذى حسون طرح أغنيات ألبومها الجديد مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأعلنت شذى حسون عن استعدادها لطرح أغنية جديدة من الألبوم بعنوان “ما خذاك الوقت”، إذ نشرت الصورة الرسمية للأغنية عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها بكلمة “قريباً”.

وكانت شذى حسون قد بدأت طرح أغنيات الألبوم مع “لايف ستايلز ستوديوز”، وأصدرت في الأشهر الماضية أغنية Mon Amour التي شاركها فيها الفنان فوضيل على طريقة الديو، وأغنيتي “حلم عمري” و”على ما أظن” باللهجة المصرية.

الجدير ذكره أنه تم تكريم شذى حسون قبل يومين من نهاية عام 2023 عن مجمل أعمالها الفنية في مهرجان التميز الريادي وقادة المجتمع العربي في دورته العاشرة بدبي،

وعبّرت شذى حسون عن سعادتها بهذا التكريم، حيث نشرت صوراً أثناء استلامها الجائزة وعلّقت قائلةً: “جميل أن يتم تقديرك على عطاءك سواء الفني أو الوطني لجل اعمالي في واحد من أهم الحفلات التكريمية.. المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة المجتمع العربي الذي اقيم في دبي الامارات”.

وتابعت شذى: “شكرا لكل العاملين على هدا المؤتمر الراقي و أوعد نفسي و اوعدكم باعمال استثنائية هذه السنة”.