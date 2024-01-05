ابنة بن آفليك وجنيفر غارنر تدعم فلسطين بخطوة جريئة.. إليكم ما فعلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهرت فيوليت آفليك، ابنة الممثلين الأمريكيين بن آفليك وجينيفر غارنر، دعمها للفلسطينيين بخطوة جريئة، حيث ارتدت سترة عليها خارطة فلسطين خلال رحلة تسوق مع والدتها.

وشوهدت غارنر وابنتها فيوليت (18 عاماً) أثناء زيارتهما متجر شانيل في بيفرلي هيلز، يوم الثلاثاء، بينما ارتدت فيوليت سترة سوداء من ماركة Wear The Peace (38 دولارا) تحمل خارطة فلسطين بألوان البطيخ.

واكتسبت رمزية البطيخ للقضية الفلسطينية – الفاكهة التي تحمل ألوان العلم الفلسطيني – شهرة عالمية في الآونة الأخيرة، وسط حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة الملابس التي تنتج السترة، فإن 100% من أرباح بيعها تذهب لمساعدة غزة.

وأثار ارتداء فيوليت للسترة استياء بين الأوساط الإسرائيلية حيث علقت صفحة “أوقفوا معاداة السامية” بالقول إن “الرمز الذي حملته السترة يمحو دولة إسرائيل بأكملها”.