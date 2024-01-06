بعد جدل كبير.. المغربية كوثر براني توضح سبب توقيفها من قبل الشرطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الشائعات والأخبار المغلوطة المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت الفنانة المغربية كوثر براني أسباب توقيفها من قبل رجال الأمن، الخميس الماضي.

وأوضحت من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية الستوريز على انستغرام أن “رجال الأمن أوقفوها بسبب انتهاء رخصة القيادة، وعدم تجديدها، حيث دفعت غرامة مالية قدرها 400 درهم جراء ذلك”.

ولتأكيد أن مسألة التوقيف كانت لسبب بسيط وقطع الطريق أمام أي شائعات إضافية، شاركت كوثر متابعيها بصور ومقاطع فيدية عفوية من يومياتها وسط تفاعل محبيها، الذين تمنوا لها النجاح والمزيد من الانتشار على المستوى الفني.

وكذلك حرصت الفنانة المغربية على الردّ على أسئلة متابعيها، وأكدت أن زوجها هاني خطاب، يتواجد معها في المغرب، نافية شائعة استقراره في الولايات المتحدة الأميركية بعيداً عن أسرته.

وأوضحت خريجة برنامج “آراب أيدول” بأن زوجها لا يحب الظهور كثيرا على المنصات الاجتماعية لذلك لا تنشر الصور الخاصة مع زوجها كثيراً.