عمرو دياب يحتفل بنجاح ألبومه مع جمهوره في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان الكبير عمرو دياب بألبومه الأخير “مكانك” والذي تصدر به منصة أنغامي بالأكثر استماعاً خلال الساعات الماضية، روّج الهضبة لحفله المقبل، في دبي، والمقرر أن يحييه يوم 18 كانون الثاني يناير الحالي.

ونشر عمرو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بوستر الحفل موضحًا موعد ومكان حفله في دبي والذي سيقام على المسرح الرئيسي.

وتمكّن عمرو دياب من تحطيم العديد من الأرقام القياسية بعد طرحه ألبوم “مكانك”، حيث تجاوز عدد مرات الاستماع إلى أغانيه عبر تطبيق “أنغامي” أكثر من 30 مليوناً خلال أسبوع من صدوره.

وبهذا الرقم، يكون “مكانك” أكثر ألبوم حقق أعلى معدلات استماع في الوطن العربي، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعًا في مصر والسعودية والكويت والأردن والعراق والامارات وقطر وعمان والبحرين واليمن.

وكان الهضبة قد طرح ألبوم “مكانك” عبر تطبيق أنغامي يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي: “بيوحشنا”، “سلامك وصلي”، “معرفش حد بالاسم ده”، “ظبط مودها”، “واخدين راحتهم”، “مكانك”، “ياقمر”، “لوحدنا”، “الكلام ليك أنت”، “ما تتعوضش بحد”، “مابتغيبش”، “المعنويات مرتفعة”.