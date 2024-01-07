شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبى كروز تروج لفيلمها Ferrari فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت بينيلوبي كروز الأضواء خلال عرض فيلمها الجديد Ferrari في لوس أنجلوس يوم الجمعة، وبدت المرشحة لجائزة الأوسكار البالغة من العمر 49 عامًا، والتي تصور دور لورا فيراري زوجة صانع السيارات الإيطالي إنزو فيراري، بشكل أصغر من سنها حينما ظهرت بإطلالة مميزة للغاية عبر ارتداء مجموعة من الأقراط الذهبية مع الكعب العالي الأسود.



بينلوبى كروز

وكانت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز تألقت أثناء تواجدها على الريد كاربت لحفل توزيع جوائز Goya 2023، وذلك من خلال ارتدائها فستان مميز من Dolce and Gabbana أثناء حضورها الحفل في إسبانيا بداية الأسبوع الجارى.



كروز

بينيلوبى كروز والتي تبلغ 48 عامًا من العمر تألقت في الحدث المرموق الذي أقيم في مركز المؤتمرات والمعارض FIBES في إشبيلية.

جدير بالذكر أن بينيلوبي كروز فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Parallel Mothers، ضمن حفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي الـ78 فى العام قبل الماضى.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما في غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان في كونهما عزباوين وحملتا بالصدفة.