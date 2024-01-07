بالفيديو- إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه " أيوة يا غشاش" بالتزامن مع عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري إيهاب توفيق أحدث أعماله الفنية بعنوان " أيوة يا غشاش "، و ذلك بالتزامن مع ليلة عيد ميلاده، و كان الفنان إيهاب توفيق قد شارك في حفل كاسيت 90 و الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الماضي.



و الجدير بالذكر أن أغنية "أيوة يا غشاش"، كان من المفترض أن يطرحها الفنان إيهاب توفيق من فترة و تم تأجيلها تضامناً مع الشعب الفلسـ طيني، و أهل غـ زة فيما يواجهونه من قوات الإحتلال الصهيوني.

الأغنية من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور ويغلب عليها الطابع الدرامي

وتقول كلماتها:

"بتبين غير المتداري جواك على طول .. وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول ..

و خلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير

على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزياده و بتقسى كتير

وتجمد قلبك كالعاده وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلاً إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعاً وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش"