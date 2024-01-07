الشيف هتون مدني بمغامرة لاكتشاف أطباق وطنية في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصفات سعودية تقليدية من الأطباق الوطنية، تحضرها الشيف هتون مدني مع ضيوفها في حلقات متتالية من برنامج “حيّهم” من إخراج هشام عبيد على الثقافية وشاهد. يُعرض البرنامج مغامرة أسبوعية لاكتشاف أصل الأطباق الوطنية الشهيرة في 13 منطقة مختلفة في المملكة العربية السعودية.

توضح الشيف هتون مدني أن “كل حلقة تتضمن جولة تراثية بين مناطق متنوعة في المملكة، وتعرف على الأراضي والجبال والسهول والصحاري من خلال حكايا ثرية كتبها الأولين بمكوناتنا الأصيلة”.

تتضمن كل حلقة قصة طبق تراثي، على لسان أهل المنطقة التي تزورها الشيف هتون، لتتعلم كيفية تحضيره بالطريقة الصحيحة. ويتخلّل الحلقة، زيارة للسوق لاختيار المكونات الأصلية للطبق، قبل أن تعود مدني إلى الاستديو في الدرعية في الرياض، حيث تعيد إعداد الطبق نفسه، بالإضافة إلى إعداد أطباق جانبية تقليدية من المنطقة نفسها مع ضيف الحلقة.

الجدير بالذكر أن الحلقة الأولى تم تصويرها في الجوف، الواقعة في شمال وسط المملكة، حيث تعرفت مدني إلى كيفية تحضير أحد الأطباق الشهيرة في المنطقة، ثم أعادت تحضيره بلمساتها وإضافاتها في الاستديو مع ضيفها المدرب والمستشار الإعلامي السياسي عمار شهاب.

يُعرض برنامج “حيّهم” مع الشيف هتون مدني، كل أحد في تمام الساعة 09:00 ليلاً بتوقيت السعودية على قناة “الثقافية”.