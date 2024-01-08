حقيقة تهرب عادل إمام من دفع الضرائب وإحالته للمحاكمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رداً على أنباء إحالة النجم عادل إمام إلى المحاكمة بتهمة التهرب من دفع الضرائب المستحقة على أرباحه عن عدة مسلسلات، أوضح مستشاره القانوني أن “الزعيم” سدد كل مستحقاته بشكل دوري إلى مصلحة الضرائب، ولكنه فوجئ مؤخراً بمطالبة الضرائب لعادل إمام بدفع القيمة المضافة عن مسلسلات: “عفاريت عدلي علام، وعوالم خفية، وفلانتينو”، علماً أن قانون هذه الضريبة لم يكن موجوداً من الأساس وقت التعاقد على بطولة هذه الأعمال.

وقال محامي عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة”، إن النزاع المتداول حالياً خاص بضريبة القيمة المضافة، وإخضاع الأعمال الفنية بالقيمة المضافة هي أمور مستحدثة ولم تكن موجودة، كما أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة.

وأكد محامي عادل إمام، أن الخلاف مع الضرائب على القيمة المضافة، على الأعمال الفنية للفنان عادل إمام في عام 2017 وهي مسلسلات: “عوالم خفية، وفلانتينو، وعفاريت عدلي علام”.

وأوضح أن الضرائب تطالب الزعيم عادل إمام بأكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنيه له، متابعاً: “تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر”، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.

وعلى جانب آخر، يُعتبر مسلسل “فلانتينو”، الذي عُرض في عام 2020، هو آخر أعمال الزعيم عادل إمام، وشارك بالعمل كل من: الراحلة دلال عبد العزيز، هدى المفتي، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

يُذكر أنه وضع اسم عادل إمام ضمن قائمة المستحقين لـ”قلادة النيل”، وهي أرفع وسام تمنحه الدولة المصرية لمن حقق إنجازاً غير مسبوق، وذهبت سابقاً للأديب الراحل نجيب محفوظ بعد فوزه بجائزة نوبل للآداب، كما مُنحت للعالم الراحل د.أحمد زويل والجراح الشهير مجدي يعقوب بعد حصوله على لقب سير من المملكة المتحدة، كما مُنحت لسيدة الغناء العربي أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب.

وكانت دعوات منح عادل إمام “قلادة النيل” قد انطلقت مع الاحتفال غير بعيد ميلاده الـ82، وبلغت صداها اجتماع المجلس الأعلى للثقافة المصرية الذي عُقد مؤخراً، وأكدت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني أنها ستطرح هذا الموضوع للنقاش في المجلس الأعلى للثقافة.

وأضافت الوزيرة أن المجلس الأعلى للثقافة يتعامل بجدية مع جميع المقترحات، مشيرة إلى أن تكريم المبدعين واجب على الجميع، مشددة على أن النجم عادل إمام قيمة كبيرة وله ملايين العشاق، وأن الدولة لن تبخل في تقدير قامة كبيرة في حجم عادل إمام.

يُذكر أن قلادة “النيل العظمى” هي أرفع درجة تكريم مصرية، وتُمنح للأشخاص الذين قدموا إسهاماً مميزاً يؤثر في حياة المصريين، وتُمنح لرؤساء الدول والمصريين فائقي التميز، فمثلاً مُنحت للمصريين الحاصلين على جائزة نوبل مثل: البرادعي، زويل، نجيب محفوظ، ومُنحت عام 1980 لاسم الراحل محمد طلعت حرب رائد الاقتصاد المصري.