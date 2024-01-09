بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تسترجع ذكرى رحيل والدتها دلال عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة لوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز، استعادت من خلالها ذكرياتها معها، طالبةً من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وعلّقت دنيا على الصورة بكلمات مؤثرة، حيث قالت: “رحم الله ملامح لا تغيب عن البال وحديث اشتقنا لسماع صوته، رحم الله ميت حنّت قلوبنا لرؤيته، اللهم ارحم دلال عبدالعزيز، واغفر لها واجمعنا بها في الفردوس الأعلى يا رب وجميع موتى المسلمين”.

من ناحية أخرى، كشفت دنيا سمير غانم في منشور عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن عدم خوضها السباق الرمضاني المقبل، مؤكدةً أنه عُرض عليها عدد من السيناريوهات لأعمال مكوّنة من 15 حلقة خلال الفترة الماضية، بعد تقديمها مسلسل “جت سليمة” العام الماضي، إلا أنها رفضتها كلها، لافتةً الى أن سبب عدم مشاركتها في أعمال فنية لرمضان هذا العام هو رغبتها في التركيز على السينما والعودة بفيلم قوي، حيث تبحث حالياً عن سيناريو فيلم يعيدها إلى الشاشة الكبيرة بزخم.