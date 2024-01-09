ميدل ايست بزنس نيوز تطلق عددها الجديد مجاناً عبر موقع Press Reader العالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت مجلة الشرق الأوسط للأعمال – ميدل ايست بزنس نيوز العدد الرقمي الجديد مجاناً عبر موقع Pressreader.com باللغتين العربية والانجليزية، حيث تعتبر المجلة الأولى في الشرق الأوسط التي تصدر باللغتين معاً بمحتوى مختلف لكل لغة.

وقد صدر العدد بموضوعه الرئيسي في النسخة العربية وهو هل يمكن استمرار الأعمال في الحروب والأزمات؟ كما عرضت المجلة مستقبل الاستثمارات في ظل الأزمات، والأثار المحتملة للحرب الإسرائيلية على العلاقات الاقتصادية الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر. كما تم نشر مقال حول العلامة التجارية الشخصية، وكذلك ستقرؤون في هذا العدد العمال الأساسيون من هم؟ وتم التطرق الى موضوع التغليف وكيف ستبدو العبوات في العالم الجديد، وتم الحديث أيضاً عن صيد النيازك وتجارتها في المغرب.

ويذكر أن مجلة الشرق الأوسط للأعمال / ميدل ايست بزنس، تقدم إضاءةً على الشرق الأوسط والمنطقة العربية والعالم من زاوية عالم الأعمال، وتزود بمعلومات ومقالات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، كما تسلط المجلة الضوء على فرص الاستثمار. كما تخصص المجلة زوايا ثابتة حول قضايا المساواة بين الجنسين المتعلقة بالأعمال والتمويل الإسلامي واشكاليات الطاقة.

للمجلة أيضاً قناة مرئية على اليوتيوب، حيث يمكنكم مشاهدة مقابلات وتقارير مختلفة.

مجلة ميدل ايست بزنس / الشرق الأوسط للأعمال هي عضو في الشبكة العالمية للإعلام والمجلات FIPP، وتتواجد بنشرتها ((PDF المطبوعة على المنصة العالمية Press Reader.

وتصدر عن مجموعة أوغاريت للتسويق ويتفرع منها مجلة لكم للرواد الشباب وهي مجلة تنشر مواضيع عن الريادية وعالم الأعمال.