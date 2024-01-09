بملابس تنكرية وأجواء طفولية.. مريم أوزرلي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء طفولية مميّزة، احتفلت الفنانة التركية مريم أوزرلي بميلاد ابنتها الصغرى “لي لي”.

واختارت مريم أن تكون الأجواء متطابقة مع رسوم الأطفال المتحركة الشهير “ماشا والدب”، فتنكرت بملابس شخصية “ماشا” وهي عبارة عن فستان بسيط باللون الوردي الفوشيا مع غطاء للشعر من اللون نفسه، وألبست ابنتها الصغيرة الملابس نفسها.

فيما ظهرت ابنتها الكبرى “لارا” بملابس الدب، كما وضع كلٌ من والديها وشقيقتها طوقاً على رأسه بشكل أذنَي دب، وزيّنت مريم الغرفة برسومات وبالونات لشخصيات الكرتون مع قالب حلوى مزيّن بالشخصية المحبّبة لطفلتها.

وشاركت مريم أوزرلي جمهورها على “إنستغرام” بصور من الاحتفال، وتمنّت لطفلتها التي أتمت عامها الثالث ميلاداً سعيدا، وكتبت لها: “نحن جميعاً نحبّك كثيراً”.

يُذكر أن الفنانة الألمانية-التركية حضرت فعاليات الدورة الثالثة من “مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، كما حضرت فعاليات الـNBA في الإمارات.