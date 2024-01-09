دعمته في قضية الإغتصاب.. سعد لمجرد يساند دنيا بطمة بعد الحكم بسجنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد دعم الفنانة المغربية دنيا بطمة الكبير له وإصرارها على براءته في قضية اغتصاب الشابة الفرنسية قبل سنوات، ردّ النجم سعد لمجرد الجميل لبطمة بدعمها مباشرةً في قضيتها الأخيرة المشهورة بـ”حمزة مون بيبي”.

وشارك النجم المغربي منشوراً عبر خاصية “الستوريز” في “إنستغرام” عبارة عن صورة للمغنية المغربية، وأرفقها بالتعليق: “أختي دنيا… الله يفرّج همّك ويريّح بالك ويقوّي إيمانك”.

بدورها، أعادت دنيا بطمة نشر دعم سعد لمجرد لها من خلال إعادة مشاركة رسالته وإرفاقها بالتعليق: “اللهم أمين أخي العزيز… أجمعين ويحفظك من شر الحاسدين”… ليردّ عليها المجرد مجدداً قائلاً: “اللهم آمين وإياكم أختي دنيا”.

وحرص عدد كبير من النجوم المغاربة على دعم دنيا بطمة بعد صدور حكم بسجنها عاماً واحداً لتورّطها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” المتخصّص بفضح المشاهير.