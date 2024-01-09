شيرين عبد الوهاب تتوعد مروجي شائعة ارتباطها.. ومحضر ضد الشاعر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن انزعاجها من الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل، والتي أكدت ارتباطها بأحد الأطباء المصريين، وتبين أنه خطيب مواطنتها الفنانة ميرهان حسين، سابقاً.

وكلفت شيرين مستشارها القانوني المحامي حسام لطفي، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الإشاعة، مؤكدة أنّ الغرض منها تصدر “الترند”، والتربح المادي من وراء انتشارها.

محامي شيرين، أصدر بياناً منذ قليل، أوضح فيه أن تلك الشائعة الهدف منها النيل من سمعتها، وتعطيلها عن مسيرتها الفنية التي أعلنت التفرغ لها بعد إعلانها الانفصال عن زوجها الملحن والمطرب حسام حبيب، وهو ما لن تقبله وستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخوض في سمعتها ويشوّه تاريخها الفني.

وفي نهاية بيانه أوضح أن صداقاتها بمنأى عن الشبهات والتأويلات، وأن جمهورها يستحق منها ما تبذله من جهد فائق لطرح أغانٍ جديدة، حيث لا يشغلها حالياً إلا فنها.

من ناحية أخرى قال المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين إنها حررت العديد من المحاضر في نيابة الدقي، ضد محمد أسامة الشاعر، تتهمه فيها بالاستيلاء على مواقعها الإلكترونية الرسمية، والتربح منها.

وأكد قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن المتهم مطلوب في هذه المحاضر التي تحمل رقمي ٥٩٩٨ و٦٣٧١ لسنة ٢٠٢٣ إداري الدقي، للإدلاء بأقواله في هذه الاتهامات.

وأضاف قنطوش، في بيان رسمي، أن موكلته بصحة جيدة، وما نشر أخيراً حول مرضها عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن البلاغ الذي قدمه “الشاعر” ضدها ما هو إلا محاولة للضغط عليها للتنازل عن تلك القضايا، خاصة أن هناك مستندات تفيد بتربحه من الاستيلاء على صفحاتها الرسمية.

كانت شيرين قد تقدمت في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالإضافة إلى نشر العديد من أعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها.

وجاءت تفاصيل البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي شيرين، أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية واستغلال تلك المواقع، ونشر الأغاني الخاصة بها لجميع المشاهدين على أنها هى التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضراراً جسيمة، وقضى في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر أغان تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والأدهى من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى إنها لا تستطيع التعامل نهائيا مع الموقع.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقه قام بالتعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر أغنية «بحلفلك» بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع «spotify» بدون الحصول على إذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الأغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الأغاني لنفسه. بالإضافة إلى استيلائه على مواقع فايسبوك وتويتر وإنستغرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج لحفلاتها عبر هذه المواقع.

وأوضح البيان أن المشكو في حقه استولى على الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبدالوهاب وقام بنشر أغنية «عم القماص» عليها بدون موافقتها.

والتمس المستشار القانوني من النائب العام التفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم قانوناً وتقديم المشكو في حقه للمحاكم الجنائية بتهمة الاعتداء على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستيلاء على المواقع الرسمية الخاصة بالشاكية بدون علمها أو موافقتها والتربح من ذلك الاستيلاء.

كان النائب العام المصري قد وجه باستدعاء الفنانة شيرين عبدالوهاب لسماع أقوالها في الاتهام الموجه لها بخصوص التعدى بالسب والقذف على المنتج محمد الشاعر.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه شيرين بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحافي، فضلا عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق إنستغرام عقب انتشار ذلك الفيديو.