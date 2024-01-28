شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الأحفاد لجدهم يحيى الفخرانى: بنحبك يا جدو ومستنيين مسلسل عتبات البهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعظم ويقدر الفنان الكبير يحيى الفخرانى دور الأسرة وأهمية لمة العيلة، ويعشق الفخرانى أبناءه وأحفاده، حتى أحفاد شقيق لميس جابر زوجته يعتبرهم أحفاده وجزءا من عائلته، ويسعد بوجودهم حوله، وهذه هى رسائل أحفاده له قبل عرض مسلسله الجديد «عتبات البهجة». قال أدم طارق يحيى الفخرانى: "ببقى مبسوط جدا لأى نجاح يحققه جدو يحيى أو تيتة لميس، ومنتظر مسلسل «عتبات البهجة» بفارغ الصبر، نفسى أجرب نفسى فى مجال التمثيل وبسعى أكون ممثل، وبحب جدو وتمثيل جدو ومسرحية الملك لير من مسرحيات جدو المفضلة عندى".



وأضاف يحيى شادى الفخرانى: "ماليش فى التمثيل وبعتبرها شغلانة مش ليا، أنا شبه جدو شوية فى لون العين والشكل بس أنا عايز أدخل طب واطلع دكتور زى جدو، وبعد كده الله أعلم هيحصل إيه، الحياة طويلة وممكن فى الآخر أطلع زى جدو".

وتقول لميس طارق يحيى الفخرانى: مبسوطة لجدو ونفسى أمثل وبحب جدو فى مسلسل «يتربى فى عزو».

أما فادى سامح، حفيد شقيق لميس جابر يقول: "التمثيل مش سكتى، بحب الهندسة والإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر، لكن لو جت فرصة تمثيل ممكن أجرب، لكن عارف نفسى ماليش فى التمثيل".



وتقول ناتالى سامح، حفيدة شقيق ليمس جابر: نفسى أتابع مسلسل "عتبات البهجة" وبحب جدو هو موهبة مش عند ناس كثيرة وبحب مسلسل «بالحجم العائلى».

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل. ويعود يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، اذ قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى. ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".







ادم طارق يحيي الفخراني



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