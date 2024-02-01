ميرنا وليد - بيروت - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي ريم البلوشي مقطع فيديو لها وهي تبكي بسبب فقدانها لوالدتها، اذ قالت: "والله أمي راحت وخذت صحتي معاها وحياتي، كل يوم قاعدة أتعذب عشان أمي، بالله هذا شكل وحده عمرها ٣٧ سنة".
على صعيد آخر كانت قد أثارت ريم البلوشي ضجة في السابق بعد أن أعلنت خلعها الحجاب وظهرت من دونه على صفحاتها.
واتخذت ريم هذا القرار بعد ما يقارب الـ 3 أشهر فقط على ارتدائه بسبب حالتها النفسية سيئة على إثر وفاة والدتها، وأعلنت وقتها أنها قررت ارتداء الحجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ريم البلوشي تفقد أعصابها وتنهار: "كل يوم قاعدة أتعذب"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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