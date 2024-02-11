مشهد حميمي لـ جيني أورتيغا مع ممثل يكبرها بـ31 عاماً يعرضها لهجوم شديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية باسم الممثلة جينا أورتيغا البالغة من العمر 21 عاماً بسبب مشهد حميمي ظهر في فيلمها الجديد “Miller’s Girl”.

وقد وصف الكثيرون هذا المشهد بالمقرف والمقزز نظراً إلى أن شريكها الذي يظهر معها في المشهد هو نجم “Hobbit” مارتن فريمان البالغ من العمر 52 عاماً والذي يكبرها بـ31 عاماً.

وكتب أحدهم عبر منصة “إكس”: “هذا الفيلم لجينا أورتيغا ومارتن فريمان مقزز جداً” فيما قال آخر: “اعتقدت أنني سأكف عن مشاهدة أفلام فيها هذه الأنواع من الفجوات العمرية. كلهم مقرفون، وأنا تعبت من ذلك”.

ولم يكن هذا المشهد الوحيد الذي أثار هذه البلبلة الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهرت أورتيغا في مشهد آخر من الفيلم عارية تماماً وتبادلت قبلة حميمية مع زميلتها.

والفيلم من بطولة جينا، التي تلعب دور طالبة تبلغ من العمر 18 عاماً، تدخل في علاقة غير لائقة مع معلمها، الذي يلعب دوره مارتن فريمان، بعدما كتبت قصة جنسية لفرض كتابة في فصله الدراسي.