هل تدخل كيم كارداشيان في علاقة جدّية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشارت تقارير صحفية، أنّ العلاقة الغرامية بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان (43 عاماً) وأوديل بيكهام جونيور(31 عاماً)، تصبح أكثر جدّية.

وكشفت مصادر مطلعة، أنّ العلاقة الرومانسية بين كيم وأوديل تتطور مع مرور الأيام، وهما يعملان في الوقت الحالي على اكتشاف الخطوات التالية لعلاقتهما. مضيفةً: “انّهما يحبان بعضهما البعض ويتشاركان شيئاً جيداً”.

ووفقاً للمصدر، أوديل يحب البقاء بعيداً من الأضواء، وكيم تقدّر ذلك، وهما كانا صديقين لفترة طويلة، لذا يتفاهمان بشكل طبيعي والأمور سهلة بينهما، مؤكّداً أنّ أوديل ليس معها من أجل الحصول على الشهرة.

وكانت أخبار مواعدة الثنائي قد انتشرت للمّرة الأولى في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأشار مصدر مطلع حينها في حديث لموقع “ET” أنّهما كانا يعرفان بعضهما منذ فترة وبدآ مؤخراً بالتسكّع أكثر.

ورغم التكهنات، كانت إطلالات الثنائي معاً بالعلن نادرة نسبياً إلى أن حضرا مؤخّراً حفل جاي زي الذي سبق حفل توزيع جوائز “غرامي” في ويست هوليوود في نهاية الأسبوع الماضي، ما زاد من التكهنات حول ارتباطهما.